Захватить онлайн. Почему россиянин может победить на выборах, от которых зависит судьба всего интернета 27 сентября, 20:03 Россияне не готовы мириться со свободным интернетом. (Фото:firefox / depositphotos)

29 сентября в Бухаресте пройдет голосование за будущее мирового интернета. За пост генерального секретаря Международного союза электросвязи соревнуются американка Дорин Богдан-Мартин и россиянин Рашид Исмаилов. Исход этих выборов важен как никогда ранее.



На этой неделе стартовала конференция Международного союза электросвязи (МСЭ) — одной из важнейших международных организаций в мире. Во время этой конференции проходят выборы нового главы МСЭ, в результате которых организацию может возглавить россиянин.

Видео дня

От этих выборов зависит, останется ли Сеть такой, какой он у нас есть сейчас, или постепенно модель российского и китайского интернета с централизацией и цензурой распространится по миру. МСЭ оказался в самом эпицентре геополитической борьбы — Россия и Китай надеются получить карт-бланш на усиление государственного контроля над Интернетом и связью.