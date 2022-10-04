Иранское правительство полностью отключает интернет в попытке подавить протестующих. Как им это удается?

4 октября, 20:03
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Правительство Ирана борется со свободным интернетом уже более 10 лет. (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya/File Photo)

Правительство Ирана борется со свободным интернетом уже более 10 лет. (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya/File Photo)

Автор: Кирилл Чеботарев

Протесты в Иране продолжаются, несмотря на то, что мы о них практически перестали слышать. Главная причина — местные власти всячески блокируют работу интернета.

Массовые протесты в Иране начались 16 сентября — и не утихают до сих пор.

Люди вышли на улицы после предположительного убийства 22-летней Махсы Амини «полицией нравов». Стражи порядка задержали ее в Тегеране якобы за то, что девушка неправильно носила исламскую одежду; ее избили, нанеся серьезные травмы, из-за чего Амини впала в кому, а затем скончалась.

Видео дня

Это событие стало искрой, которое разожгло пламя протеста: тысячи иранцев вышли на улицы десятков городов по всей стране. Стычки с полицией часто перерастают в драки и даже перестрелки: по некоторым данным количество погибших уже подбирается к сотне, сколько людей ранено и арестовано — неизвестно.

Недавно верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал протесты в стране, заявив, что «беспорядки были организованы Америкой, сионистским режимом и их служащими». А для распространения своей «лжи» враги Ирана, по его словам, используют интернет.

Теги:   Интернет Иран Цензура протесты в Иране

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