Мог сотрудничать с россиянами. Главе кибербезопасности Германии грозит увольнение 10 октября, 15:39 Арне Шенбом мог сотрудничать с российскими шпионами (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет уволить главу службы кибербезопасности страны Арне Шенбома из-за возможных контактов с людьми, связанными с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ и их источники в правительстве. Они отмечают, что Шенбома, скорее всего, назначат на альтернативную должность, поскольку положения закона о государственной службе налагают ограничения на увольнение госслужащих.

Видео дня

Сообщается, что президент федерального управления информационной безопасности (BSI) наладил контакты через Совет по кибербезопасности Германии. Журналисты отмечают, что Шенбом помог основать ассоциацию, в состав которой вошла немецкая компания, являющаяся дочерним предприятием российской фирмы.

Речь о компании по кибербезопасности Protelion — до конца марта свою деятельность она вела под названием Infotecs GmbH. По данным исследователей, это «дочка» российской фирмы ОАО ИнфоТеКС, которую основал бывший сотрудник КГБ.

Константин фон Нотц, глава комитета по надзору за разведывательными службами в Бундестаге, заявил, что «эти обвинения должны быть тщательно расследованы».