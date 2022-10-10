Мог сотрудничать с россиянами. Главе кибербезопасности Германии грозит увольнение

10 октября, 15:39
Поделиться:
Арне Шенбом мог сотрудничать с российскими шпионами (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Арне Шенбом мог сотрудничать с российскими шпионами (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет уволить главу службы кибербезопасности страны Арне Шенбома из-за возможных контактов с людьми, связанными с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ и их источники в правительстве. Они отмечают, что Шенбома, скорее всего, назначат на альтернативную должность, поскольку положения закона о государственной службе налагают ограничения на увольнение госслужащих.

Видео дня

Читайте также:

Путин хочет разделить Украину, потому что его планы по захвату всего государства провалились (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS) Россия долго работала над агентурной сетью в Европе. Теперь с ней пытаются расправиться как можно быстрее

Сообщается, что президент федерального управления информационной безопасности (BSI) наладил контакты через Совет по кибербезопасности Германии. Журналисты отмечают, что Шенбом помог основать ассоциацию, в состав которой вошла немецкая компания, являющаяся дочерним предприятием российской фирмы.

Речь о компании по кибербезопасности Protelion — до конца марта свою деятельность она вела под названием Infotecs GmbH. По данным исследователей, это «дочка» российской фирмы ОАО ИнфоТеКС, которую основал бывший сотрудник КГБ.

Константин фон Нотц, глава комитета по надзору за разведывательными службами в Бундестаге, заявил, что «эти обвинения должны быть тщательно расследованы».

Читайте также:
Кое-что «забыли». Nokia ушла из России, оставив там оборудование и ПО, используемые российскими спецслужбами
Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Германия Кибербезопасность Россия-Германия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X