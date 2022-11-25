За $6.9 млрд. Apple хочет купить футбольный клуб Манчестер Юнайтед — СМИ 25 ноября, 08:52 По информации таблоида Daily Star, Тим Кук уже приступил к переговорам с банками (Фото:ChinaImages/Depositphotos)

Британский таблоид Daily Star сообщает, что Тим Кук заинтересован в покупке футбольного клуба английской Премьер-лиги.

По данным газеты, нынешними владельцами является семья Малькольма Глейзера, американского миллиардера, владеющего несколькими другими спортивными клубами. Таблоид сообщает, что изначально Глейзеры хотели за команду 9,9 миллиарда долларов, но в итоге решили продать ее тому, кто предложит самую высокую цену. Видео дня СМИ утверждает, что Apple является одной из компаний, желающих заключить эту сделку по поглощению команды.

По данным газеты, нынешними владельцами является семья Малькольма Глейзера, американского миллардера, владеющего несколькими другими спортивными клубами. Таблоид сообщает, что изначально Глейзеры хотели за команду 9,9 миллиарда долларов, но в итоге решили продать ее тому, кто предложит самую высокую цену.

По имеющейся информации, Тим Кук уже приступил к анализу возможностей, которые ему предоставит это приобретение. И даже начал переговоры с банками, осуществляющими надзор за продажей. Пока ни Apple, ни Манчестер Юнайтед не прокомментировали информацию таблоида. Ранее НВ Техно писал о проблемах с конфиденциальностью, которые были обнаружены аналитиками в устройствах Apple.

По имеющейся информации, Тим Кук уже приступил к анализу возможностей, которые ему предоставит это приобретение. И даже начал переговоры с банками, осуществляющими надзор за продажей.

Пока ни Apple, ни Манчестер Юнайтед не прокомментировали информацию таблоида.

Ранее НВ Техно писал о проблемах с конфиденциальностью, которые были обнаружены аналитиками в устройствах Apple.

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