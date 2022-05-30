Anonymous заявили о взломе сайтов правительства Беларуси
Хакеры Anonymous осуществили массированную атаку (Фото:Anonymous/Twitter)
Хакеры группы Anonymous заявили о взломе правительственных сайтов Беларуси за ее причастность к полномасштабному вторжению в Украину.
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Международная группа хакеров и киберспециалистов написала в Twitter, что осуществила массированную атаку.
«Все их крупнейшие правительственные веб-сайты — офлайн», — говорится в сообщении.
Недавно Anonymous обнародовали данные хакеров российской группировки Killnet.
Ранее кибердвижение заявило о взломе сайта российского Сбербанка — крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы.
До того Anonymous удалось сломать Rutube и нанести российской видеоплатформе непоправимый ущерб, после которого она вряд ли сможет восстановиться.
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