Anonymous заявили о взломе сайтов правительства Беларуси

30 мая, 04:33
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Хакеры Anonymous осуществили массированную атаку (Фото:Anonymous/Twitter)

Хакеры Anonymous осуществили массированную атаку (Фото:Anonymous/Twitter)

Хакеры группы Anonymous заявили о взломе правительственных сайтов Беларуси за ее причастность к полномасштабному вторжению в Украину.

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Международная группа хакеров и киберспециалистов написала в Twitter, что осуществила массированную атаку.

https://twitter.com/YourAnonTV/status/1531013119383830532

«Все их крупнейшие правительственные веб-сайты — офлайн», — говорится в сообщении.

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Недавно Anonymous обнародовали данные хакеров российской группировки Killnet.

Ранее кибердвижение заявило о взломе сайта российского Сбербанка — крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы.

До того Anonymous удалось сломать Rutube и нанести российской видеоплатформе непоправимый ущерб, после которого она вряд ли сможет восстановиться.

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Теги:   Хакеры Российская агрессия Беларусь Anonymous Война России против Украины

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