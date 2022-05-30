Anonymous заявили о взломе сайтов правительства Беларуси 30 мая, 04:33 Цей матеріал також доступний українською Хакеры Anonymous осуществили массированную атаку (Фото:Anonymous/Twitter)

Хакеры группы Anonymous заявили о взломе правительственных сайтов Беларуси за ее причастность к полномасштабному вторжению в Украину.



Война России против Украины — главные события 29 мая

Международная группа хакеров и киберспециалистов написала в Twitter, что осуществила массированную атаку.

«Все их крупнейшие правительственные веб-сайты — офлайн», — говорится в сообщении.

Видео дня

Недавно Anonymous обнародовали данные хакеров российской группировки Killnet.

Ранее кибердвижение заявило о взломе сайта российского Сбербанка — крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы.

До того Anonymous удалось сломать Rutube и нанести российской видеоплатформе непоправимый ущерб, после которого она вряд ли сможет восстановиться.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.