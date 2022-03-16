Anonymous объявили о взломе сайта Росатома и утечке гигабайтов данных 16 марта, 02:46 Цей матеріал також доступний українською Anonymous атаковали Росатом (Фото:NeydtStock\depositphotos)

Международная группа хакеров Anonymous, которая объявила кибервойну России после ее вторжения в Украину, сообщила о взломе сайта государственной корпорации РФ по атомной энергии — Росатом. Ей удалось загрузить гигабайты закрытых данных.

Anonymous выложила в открытый доступ 145 МБ из полученных материалов. Они доступны для скачивания по этой ссылке.

В этих файлах таблицы пользователей из базы данных Росатома и учетные данные пользователей внутренней, закрытой сети агентства.

Росатом — государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В него входят предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. Росатом также управляет всеми атомными электростанциями России.

Ранее 15 марта в своем аккаунте в Twitter Anonymous уже сообщили об успешной атаке на целый ряд правительственных ресурсов РФ. Речь идет о сайте Москвы, Аналитического центра при правительстве РФ, а также Министерства спорта РФ.











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