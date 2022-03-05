Останется только косынка. Activision Blizzard уходит из России
Activision Blizzard остановила свою деятельность в РФ (Фото:REUTERS/ Mike Blake)
Видеоигровой холдинг Activision Blizzard приостановил продажу своей продукции в России.
Издатель таких игр как Call of Duty и Diablo присоединился к числу компаний, приостановивших распространение своей продукции на территории России.
Об этом компания объявила в заявлении, которое появилось на официальном сайте.
Также Activision Blizzard пожертвовала $300 тыс. благотворительным организациями, которые оказывают помощь украинскому народу.
«Мы поддерживаем украинский народ и будем предоставлять обновленную информацию о любых новых действиях, которые мы предпринимаем, поскольку этот кризис продолжает развиваться», — говорится в заявлении.
материалов раздела Техно
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.