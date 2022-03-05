Останется только косынка. Activision Blizzard уходит из России

5 марта, 18:21
Activision Blizzard остановила свою деятельность в РФ (Фото:REUTERS/ Mike Blake)

Activision Blizzard остановила свою деятельность в РФ (Фото:REUTERS/ Mike Blake)

Видеоигровой холдинг Activision Blizzard приостановил продажу своей продукции в России.

Издатель таких игр как Call of Duty и Diablo присоединился к числу компаний, приостановивших распространение своей продукции на территории России.

Об этом компания объявила в заявлении, которое появилось на официальном сайте.

Также Activision Blizzard пожертвовала $300 тыс. благотворительным организациями, которые оказывают помощь украинскому народу.

«Мы поддерживаем украинский народ и будем предоставлять обновленную информацию о любых новых действиях, которые мы предпринимаем, поскольку этот кризис продолжает развиваться», — говорится в заявлении.

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Теги:   Blizzard Война России против Украины

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