В Италии запретили ChatGPT, а некоторые страны планируют это сделать в ближайшее время. Что происходит? 5 апреля, 21:03 Эксклюзив NV Проблема с данными, на которых учится ChatGPT 1 это только вершина айсберга. (Фото:Zac Wolff / Unsplash)

31 марта итальянская служба защиты данных временно запретила доступ к чат-боту ChatGPT. Это может быть только началом огромных регуляторных проблем для OpenAI.

Так, уже 5 апреля глава Национальной службы защиты данных ФРГ Ульрих Кельбер заявил, что его страна может пойти по итальянскому сценарию и заблокировать работу ChatGPT. Также руку на пульсе держат и наблюдатели из других европейских стран — например, Ирландии и Франции. По словам Кельбера, они связывались с итальянскими регуляторами для обсуждения их решения.

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Сущность обвинений в сторону OpenAI — что компания массово собирала и использовала персональные данные пользователей без их согласия с целью обучения алгоритмам языковой модели GPT, на которой и построен чат-бот ChatGPT.