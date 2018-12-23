В Китае открыли первую частную базу для постройки ракет
Инновации

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В Китае открыли первую частную базу для постройки ракет

Китай открывает частную ракетную базу

Первая в Китае частная база по производству ракет-носителей была введена в эксплуатацию в городе Хучжоу провинции Чжэцзян.

На базе будут не только строить сами ракеты и их компоненты, но и заниматься исследованиями, сообщает агентство Синьхуа

Представитель компании LandSpace рассказал Синьхуа, что их производственная база, также совмещающая научно-исследовательские и опытно-конструкторские функции, открылась в минувшую среду. Производство ракетного двигателя TQ-12 и жидкотопливной ракеты-носителя ZQ-2 на этой базе начнется в 2019 году.

В свою очередь, ракета ZQ-2 с двигателем TQ-12 будет запущена в 2020 году. По информации компании, начиная с 2022 производственная база будет способна производить около 15 ракет ZQ-2 и 200 двигателей TQ-12.

"Открытие производственной базы является первым шагом к широкомасштабному коммерческому производству ракет-носителей и двигателей. Ожидается, что это значительно ускорит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также испытания продуктов", - заявил глава компании Чжан Чанъу.

"Нашей целью является производство жидкотопливных ракет-носителей с использованием новых технологий, цены на которые будут конкурентоспособными, а характеристики соответствовать характеристикам ракет глобальных партнеров", - добавил он.

Сейчас в Китае существует около 80 стартапов, которые уже разогревают конкуренцию между собой и вскоре представят настоящие открытия.

По данным американской Ассоциации спутниковой индустрии, только в прошлом году частный ракетостроительный сектор Китая получил около $348 млрд прибыли, преимущественно за счет построения, запуска и оперирования спутников.

Конечно, большинство небольших предприятий лишь разрабатывают спутники и программное обеспечение для них, но 10 компаний работают также и над пусковыми системами.

Теги:   Ракеты Космос Китай

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