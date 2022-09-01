Хватит уже. США ограничили продажу высокотехнологичных чипов в Россию и Китай 1 сентября, 16:37 В США не хотят, чтобы Китай и Россия имели доступ к лучшим американским технологиям (Фото:depositphotos)

Администрация Байдена ввела новые ограничения на экспорт сложных компьютерных чипов в Россию и Китай. Под ограничения попали высококачественные графические процессоры, которые обеспечивают работу суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Ограничения касаются компаний Nvidia и AMD. Их видеокарты обычно используются для рендеринга изображений в видеоиграх, монтажа видео и майнинга, но в последние годы их часто применяли для работы суперкомпьютеров.

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Это новая часть холодной войны между США и Китаем за первенство в передовых технологиях, отмечает NYTimes. Несмотря на то, что Китай производит свои микрочипы и видеокарты, он очень зависит от тайваньских заводов для производства самых мощных и инновационных моделей. Эти чипы он затем использовал для создания своих суперкомпьютеров и развития моделей искусственного интеллекта.

Правительство США требует от компаний получать экспортные лицензии на продажу своих лучших графических карт – Nvidia A100 и AMD MI200. Так американское правительство надеется помешать перенаправлению чипов в Китай и Россию для использования в военных целях.

Министерство торговли Китая обвинило США в злоупотреблении мерами экспортного контроля и предупредило, что этот шаг "помешает международным научно-техническим обменам и экономическому сотрудничеству и повлияет на стабильность глобальных промышленных цепей поставок и восстановление мировой экономики".

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