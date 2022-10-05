А как же санкции? В иранских дронах-камикадзе Shahed-136 нашли американские детали

5 октября, 14:28
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Россия могла закупить у Ирана до 1000 дронов Shahed-136 (Фото:DR)

Россия могла закупить у Ирана до 1000 дронов Shahed-136 (Фото:DR)

Инженеры из Днепра разобрали сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed-136 и обнаружили на центральном процессоре микрочипы компании Altera которую американская Intel выкупила в 2015 году.

Ранее Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ сообщало о том, что в беспилотниках Shahed-131 (более ранняя версия Shahed-136) нашли сразу несколько процессоров производства американской компании Texas Instruments.

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Теперь же инженеры, которые работают над созданием украинского беспилотника Довбуш, изучили строение новой версии иранского дрона-камикадзе — Shahed-136. Выяснилось, что центральный процессор БПЛА также американский.

«На центральном процессоре хоть и затертая маркировка, но определенные признаки 100% указывают, что это мощный чип производства ALTERA/INTEL», — пишет инициатора проекта Довбуш и один из основателей Монобанка Владимир Яценко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YJkchdia2MRwo6FferaMhUaQAi9XTDDupA2LDz14vn4AGtmikKKGNYNzxc4PSL6Ml&id=100001430544106

Также, по его словам, БПЛА сроектировали специалисты, которые учились в США. «Интересно, что иранские студенты не могут учиться в США на пилотов, а вот приобщиться к новейшим технологиям в сфере радиоэлектроники — без проблем», — отмечает Яценко.

Ранее США наложили на Иран торговое эмбарго, особенно в сфере инноваций. Как именно американские процессоры попали в Иран в обход санкций — пока неизвестно.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Иран Беспилотники БПЛА Intel дроны-камикадзе Иранские беспилотники

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