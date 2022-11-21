Узнали, где прячется. Лидера мексиканского наркокартеля арестовали благодаря сториз в Instagram и публикации клипа 21 ноября, 18:04 Луис Конрикес позирует с солдатами мексиканской армии (Фото:luisrconriquezoficial / instagram)

Музыкант Луис Конрикес снял видеоклип и несколько сториз в Instagram с вечеринки Рикардо Руиса Веласко, одного из предполагаемых лидеров жестокого картеля нового поколения Халиско (CJNG).

По версии мексиканских властей, Руис руководит картелем в штатах Халиско, Мичоакан и Колима. Также он находится под следствием по делах об убийстве венесуэльской модели Дейзи Феррер в 2012 году и бывшего министра туризма штата Халиско Хосе де Хесуса Гальегоса в 2013 году.

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Руис любит устраивать громкие вечеринки и приглашать на них наркокорридо — певцов, которые пишут баллады о наркоторговцах и их смертельном бизнесе.

Конрикес считался одним из любимых музыкантов наркоторговца — власти даже называли его эксклюзивным певцом картеля. А песня Las Hazañas Del Doble R (Подвиги двойного R — прозвище Руиса) подробно описывает некоторые операции Руиса и картеля. Поэтому военные начали активно следить за Конрикесом.

25 июня стало известно, что музыкант уехал в горы между штатами Халиско и Сакатекас, где находится ранчо наркоторговцев. Оказалось, что Конрикес отправился на одну из вечеринок Руиса — там он записал музыкальное видео и разместил несколько сториз в Instagram. Мексиканской армии удалось выяснить точное местоположение ранчо, однако в то время командование отказалось от активных действий.

Арест состоялся два месяца спустя — армии удалось отследить и захватить 14 преступников. Однако члены картеля провели серию вооруженных нападений в Гвадалахаре, из-за чего властям пришлось отпустить главу CJNG.

Документы об этой операции стали публичными после того, как хакерская группировка Guacamaya смогла взломать базу министерства обороны Мексики. Утечка стала одной из крупнейших в Мексике — хакерам удалось достать более чем 4 млн различных документов, большая часть из которых является перепиской между членами правительства.