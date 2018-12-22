На МКС напечатали 12 органов человека и животных
Инновации

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На МКС напечатали 12 органов человека и животных

Образцы доставили на Землю

Фото: пресс-служба Инвитро

Российским ученым удалось напечатать в космосе 12 органов, кюветы с образцами уже доставлены в лабораторию на Земле.

Авторы эксперимента надеются получить первые результаты в феврале 2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Инвитро". 

Эксперимент по печати органов стартовал на Международной космической станции 4 декабря в 17.00. Космонавт Олег Кононенко с помощью российского биопринтера Organaut напечатал тогда первый орган.

"Удалось напечатать в космосе 12 органов, образцы уже в лаборатории", - рассказали в компании. Там уточнили, что напечатаны шесть хрящей человека и шесть щитовидных желез мыши.

"Предстоит провести гистологические исследования, результаты будут обнародованы в начале 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Organaut был разработан лабораторией биотехнологических исследований 3Д Биопринтинг Солюшенс. В 2015 году здесь впервые в мире был напечатан органный конструкт щитовидной железы мыши. Однако ученые предположили, что в условиях невесомости биопечать проходит по-другому — поэтому решили отправить биопринтер в космос.

Ранее НВ сообщало, что Россия собиралась запустить первый такой аппарат в космос 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не произошло. Разработчики быстро подготовили другой экземпляр и 3 декабря с Байконура его отправили на МКС

США планируют отправить свой биопринтер на МКС весной 2019 года.

Теги:   3D-печать 3D-принтер МКС Космос

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