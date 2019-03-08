Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане - видео

Частный космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, успешно приводнился в Атлантическом океане.

Как сообщает NASA, корабль совершил посадку в пятницу, 8 марта, недалеко от мыса Канаверал (штат Флорида, США).

В районе приводнения капсулу ожидало спасательное судно.

Парашюты космического корабля раскрылись успешно.

Ранее специалисты NASA отмечали, что возвращение космолета на Землю было самым важным элементом испытаний.

Напомним, 4 марта Crew Dragon впервые успешно состыковался с Международной космической станцией. Уже в июле 2019-го астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли должны полететь на МКС в рамках миссии Demo-2.

SpaceX работала над Crew Dragon с 2014-го, после заключения контракта с NASA на $2,6 млрд. Как ранее писало НВ, Crew Dragon должен будет доставлять астронавтов NASA на МКС, поскольку сейчас американская аэрокосмическая администрация вынуждена пользоваться услугами российских “Союзов”.

Если за одно место на борту Союза американские исследователи вынуждены платить $81 млн, то стоимость отправки одного астронавта на Crew Dragon снизится до $58 млн. Кроме этого, Союз способен доставить на МКС максимум трех космонавтов, в то время как Crew Dragon под силу выводить на орбиту до 7 людей.

В 2014-м NASA также подписала контракт на $4,2 млрд с Boeing, которые должны подготовить свой корабль CST-100 Starliner для пилотируемого полета уже в августе 2019-го.