Уступили американцам. Как Китай пытается создать свой аналог ChatGPT — и почему у него это не получилось раньше 21 февраля, 21:03 Эксклюзив NV Китай считали единственной страной, способной бросить вызов США в области искусственного интеллекта (Фото:REUTERS/Florence Lo/Illustration)

Еще несколько лет назад считалось, что Китай должен бросить вызов США в области искусственного интеллекта. Тем не менее, цензура, государственное регулирование и высокая цена инноваций стали костью в горле для китайских компаний.

Всего за несколько месяцев после запуска чат-бота ChatGPT его аудитория выросла до 100 млн пользователей.

«За последние 20 лет мы не видели интернет-приложения с более быстрым ростом популярности», — пишут аналитики SimilarWeb в своем отчете. Это невиданная до сих пор скорость роста, ведь в свое время такими темпами не могли похвастаться даже TikTok и Instagram, которые продолжают быть главными социальными сетями современности.

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А что Китай?

Некоторое время назад Китай считался единственной страной, способной бросить вызов США в области искусственного интеллекта. Аналитики апеллировали к большому количеству данных, квалифицированных ученых, развитому бизнесу, направленному на инновационность и политику поддержки со стороны правительства. В 2021 году страна вышла на первое место по количеству заявок на патенты, связанные с искусственным интеллектом, а китайские государственные СМИ называли свою страну «мировым пионером» ИИ.

Однако реальность оказалась иной. Компания OpenAI при поддержке корпорации Microsoft представила миру чат-бот, который уже трансформирует нашу реальность. В то же время в Китае поняли, что несмотря на весь ажиотаж и попытки создать схожий продукт, страна все еще отстает от своего главного геополитического соперника.

И, учитывая тенденции, неизвестно, сможет ли догнать в обозримом будущем.