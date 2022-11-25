Энергосистема на грани коллапса. Сможет ли Украина защититься от блэкаута, и что для этого нужно? 25 ноября, 09:21 Эксклюзив НВ В результате очередного ракетного удара в большей части Украины произошло отключение электроэнергии, тепло- и водоснабжения. (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

После ракетных обстрелов 23 ноября ситуация с электроснабжением остается сложной. Пока вопрос о том, выдержит ли украинская энергосистема дальнейшие атаки, остается открытым.

23 ноября российские оккупанты осуществили 70 пусков крылатых ракет и около десяти беспилотников Ланцет, которыми пытались попасть в объекты критической инфраструктуры Украины.

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Часть из них Силам обороны удалось уничтожить. Однако некоторые ракеты все же долетели до жилых районов и объектов энергетической инфраструктуры по всей стране.

Остановились энергоблоки всех находящихся под контролем Украины АЭС, а Запорожская АЭС позже перешла в режим полного блэкаута. В результате в большей части Украины произошло отключение света, тепло- и водоснабжения — в том числе в Киеве и Львове.

Постепенно энергетики возобновляют энергоснабжение, но ситуация становится все более критичной. Еще до атаки в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что из-за постоянных ракетных атак из строя вышла почти половина энергосистемы Украины. А мэр Киева Виталий Кличко не исключает «худшего сценария», при котором в столице полностью не будет тепла, света и воды.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес объясняет, что с помощью уничтожения критической инфраструктуры россияне пытаются «сделать Украину непригодной для жизни зимой», чтобы вызвать новую волну беженцев. «Это создаст давление на европейские правительства. [Россияне] надеются, что из-за этого Европа будет давить на Киев [провести мирные переговоры с РФ]», — говорит Ходжес. По его словам, россияне понимают, что проигрывают на поле боя, и террор гражданского населения — это их единственная оставшаяся тактика.

Есть ли возможность улучшить защиту от атак врага по критической инфраструктуре?

