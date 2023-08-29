17 августа 2023 года прошел форум о строительстве и инновациях Construction Evolution Forum 29 августа, 10:00 Новости компаний Construction Evolution Forum

Construction Evolution Forum — это строительное мероприятие нового формата, поэтому для его проведения организаторы выбрали технологический городок UNIT.City в Киеве, который прекрасно дополнил концепцию мероприятия.

Construction Evolution Forum — это ивент, который объединил строительство и ІТ. Это место, где встретились новаторы, которые строят Украину, а не вечные борцы с коррупцией. Целью события было объединить профессиональное бизнес-сообщество для развития строительной отрасли в целом и восстановления Украины с привлечением новейших технологий в сфере строительства, а также способствовать активному нетворкингу между участниками ивента для обмена опытом и поиска бизнес-партнеров. В программе было предусмотрено 3 тематических блока: бизнес, инновации и нетворкинг.

Видео дня

Фото: Construction Evolution Forum

В бизнес-блоке опытные и неконсервативные эксперты строительной отрасли поделились опытом, предоставили собственные прогнозы дальнейшего развития отрасли и зарядили участников на инновационный подход к ведению дел.

Фото: Construction Evolution Forum

Фото: Construction Evolution Forum

Фото: Construction Evolution Forum

Среди спикеров были:

Василий Дудник, генеральный директор Хенкель Баутехник ( Украина). Тема: «Современные строительные материалы и технологии в мире». Говорили об унификации процессов, привлечении технологий и изготовлении новых строительных материалов.

Тема: «Современные строительные материалы и технологии в мире». Говорили об унификации процессов, привлечении технологий и изготовлении новых строительных материалов. Виталий Мельник, вице-президент UPD. Тема: «Инновации в строительстве, особенности строительства инновационных парков». Речь шла о ревитализации заводских помещений, социальной интеграции, изменении запросов после эпохи Covid-19 и полномасштабного военного вторжения на территорию Украины.

Тема: «Инновации в строительстве, особенности строительства инновационных парков». Речь шла о ревитализации заводских помещений, социальной интеграции, изменении запросов после эпохи Covid-19 и полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Виталий Бойко, СЕО Urban Experts и NAI Ukraine. Тема: «„15 минут на восстановление“ — концепция создания районов с функционалом целого города». Обсуждали важность привлечения западных инвестиций и модульное строительство как вызов для коррупции.

Тема: «„15 минут на восстановление“ — концепция создания районов с функционалом целого города». Обсуждали важность привлечения западных инвестиций и модульное строительство как вызов для коррупции. Валентин Уваров, партнер Urban Experts и руководитель направления консалтинговой архитектуры. Тема: «Masterпланинг будущего, или почему мы должны были создавать города уже вчера». Говорили о городах будущего, переосмыслении территории и успешных примерах международного партнерства.

и руководитель направления консалтинговой архитектуры. Тема: «Masterпланинг будущего, или почему мы должны были создавать города уже вчера». Говорили о городах будущего, переосмыслении территории и успешных примерах международного партнерства. Денис Судилковский, СМО в ЛУН. Тема: «Первичка, вторичка и статистика рынка». Анализировали состояние рынка в постковидный и военный период, всплеск продаж жилья в некоторых областях и кредитную стратегию от еОселя.

Тема: «Первичка, вторичка и статистика рынка». Анализировали состояние рынка в постковидный и военный период, всплеск продаж жилья в некоторых областях и кредитную стратегию от еОселя. Андрей Длигач, основатель агентства Advanter Group, бизнес-сообщества Board и Центра экономического восстановления. Тема: «Стратегия восстановления: новые технологии, экономика и бизнес-модели». Разбирали миграционное влияние на строительство, уместность модульных технологий и угрозу милитарной экономики по завершении войны.

Тема: «Стратегия восстановления: новые технологии, экономика и бизнес-модели». Разбирали миграционное влияние на строительство, уместность модульных технологий и угрозу милитарной экономики по завершении войны. Максим Бахматов, основатель и глава Офиса Трансформации. Тема: «Современные трансформации в строительной отрасли». Речь шла о GR-проектах и реальных путях решения инфраструктурных проблем городов Украины.

Фото: Construction Evolution Forum

Фото: Construction Evolution Forum

Фото: Construction Evolution Forum

Во втором блоке об инновациях талантливые и изобретательные предприниматели строительной отрасли представили свои бизнес-проекты, продемонстрировав всем участникам, что украинцы умеют создавать крутые продукты. Вот какие бизнесы и спикеры были на сцене:

Анатолий Коваленко. Всеукраинский онлайн-магазин строительных материалов и инструментов, который сделал акцент на «smart логистике» для заказчиков.

Всеукраинский онлайн-магазин строительных материалов и инструментов, который сделал акцент на «smart логистике» для заказчиков. Дмитрий Золотарев. UTU. Первый украинский строительный 3Д принтер, который ускоряет темпы строительства и создает уютные жилые инновации.

Первый украинский строительный 3Д принтер, который ускоряет темпы строительства и создает уютные жилые инновации. Юрий Щирин. AImap — framework for industry 5.0. Инструмент цифровизации строительства, который помогает собирать информацию по рынку строительных материалов в режиме реального времени.

Инструмент цифровизации строительства, который помогает собирать информацию по рынку строительных материалов в режиме реального времени. Кирилл Пряников. EqMan. Инструмент, помогающий уменьшить убытки, расходы и избежать воровства в строительной компании.

Инструмент, помогающий уменьшить убытки, расходы и избежать воровства в строительной компании. Олеся Архипова. Brushfam. Блокчейн в строительстве и недвижимости, что означает привлечение мелких инвестиций в девелоперские проекты и возможность заставить деньги клиента работать.

Блокчейн в строительстве и недвижимости, что означает привлечение мелких инвестиций в девелоперские проекты и возможность заставить деньги клиента работать. Глеб Зюзин. BUD TUT. Online платформа, облегчающая поиск строителей.

Online платформа, облегчающая поиск строителей. Роман Романский. Fiberglass Kings. Использование ИИ для изготовления надежных и эстетичных серийных строительных элементов из стеклопластика.

Использование ИИ для изготовления надежных и эстетичных серийных строительных элементов из стеклопластика. Сергей Бойко. Hempire . Производство энергоэффективных строительных материалов на основе технической конопли с отрицательным углеродным следом.

. Производство энергоэффективных строительных материалов на основе технической конопли с отрицательным углеродным следом. Александр Соснин. Hvgreen. Растительные модули для выращивания растений на гидропонике, что делает значительный вклад в сохранение окружающей среды и озеленение офисов.

Фото: Construction Evolution Forum

Среди партнеров, которые поддержали форум о строительстве и инновациях Construction Evolution Forum, были Ceresit, Knauf, UNIT.City, Офис Трансформации, Европейская Бизнес Ассоциация, CВС, ЛУН, UDP, Board, Advanter, Urban Experts и Prof Build.

Команде Construction Evolution Forum удалось успешно провести форум нового формата и заложить фундамент для дальнейшего развития коллаборации строительства и ІТ.

Следующий форум запланирован на ближайшее время, поэтому всем заинтересованным уже пора регистрироваться на сайте https://www.constructionevo.com/