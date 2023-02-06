С зарплатой $183 тыс. ChatGPT прошел собеседование на должность программиста в Google 6 февраля, 10:17 Искусственный интеллект успешно справился с вопросами, которые обычно задают при найме на работу в Google (Фото:REUTERS)

Американская транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet передала чат-боту список вопросов, которые обычно задаются желающим устроиться на работу. Удивительно, но искусственный интеллект справился.

По информации CNBC, эксперимент был проведен в рамках недавнего тестирования Google нескольких чат-ботов с искусственным интеллектом, которые он может добавить на сайт.

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ChatGPT удалось пройти собеседование на должность программиста уровня L3. Он считается одним из начальных, но все же хорошо оплачивается.

Выяснилось, что собеседование включает в основном технические вопросы, однако чат-бот спрашивали и о поведенческих моделях.

Издание PCMag спросило у ChatGPT, смог бы он заменить настоящего человека на этой должности. Искусственный интеллект усомнился в собственных способностях:

«Нет, ChatGPT не заменит инженеров-программистов, — ответил ИИ. — ChatGPT — это инструмент, который может помочь в решении определенных задач, но он не может полностью заменить творческий подход, навыки решения проблем и способности критического мышления инженера-программиста. Кроме того, для эффективной работы ChatGPT требуется человеческий контроль и руководство».

Издание поинтересовалось, будет ли позиция искусственного интеллекта такой же через 20 лет, и чат-бот признал, что спустя годы ему, возможно, удастся заменить инженера-программиста начального уровня. Однако чат-бот повторил, что полноценно заменить человека не сможет.