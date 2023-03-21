SpaceX блокирует работу терминалов Starlink для ВСУ на скорости и над водой — The Economist 21 марта, 17:29 Starlink активно используется для координации боевых действий (Фото:МОУ)

Работа терминалов Starlink теперь ограничена не только в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, но также при движении на суше со скоростью более 100 км/ч или при использовании на воде.

Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на украинского военного разведчика.

ВСУ особо полагались на Starlink на начальной стадии полномасштабного вторжения. Кроме того, именно спутники обеспечивали связь при атаке на Черноморский флот с помощью морских беспилотников, когда был подбит фрегат Адмирал Макаров.

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Около 20 тыс. терминалов Starlink также используются для наведения и корректировки артиллерии, координации маневров, ведения аэроразведки и обеспечения связи между подразделениями в труднодоступных местах.

Издание пишет, что со временем это стало вызывать обеспокоенность Илона Маска, который не хотел эскалировать ситуацию и ограничил использование терминалов Starlink в военных целях. Поэтому украинские военные потеряли доступ к спутниковому интернету в зоне боевых действий и на оккупированных территориях. Маск аргументировал это тем, что он не желает начала третьей мировой.

Теперь стало известно, что Starlink также использует геофиксацию для блокирования использования своих терминалов над водой и когда приемник двигается со скоростью более 100 км/ч. «Вы можете положить терминал в лодку на море — и она просто перестанет работать», — рассказывает украинский разведчик.

Из-за этого украинские военные должны полагаться на другие, более дорогие системы связи.