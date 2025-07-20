Первая люкс-торпеда во время испытательного рейса из Кракова в курортный Закопане. Польша, август 1933 года (Фото: NAC)

Едва появившись на железнодорожных путях Польши 1930-х годов, люкс-торпеды произвели впечатление близкого высокотехнологического будущего. Не каждый мог позволить себе билет на них, но многих вдохновлял даже их причудливый дизайн .

«На платформе Главного железнодорожного вокзала Варшавы толпа с интересом наблюдает за кремово-красным драконом», — писала польская газета Nowiny Codzienne в июле 1935 года о люкс-торпеде, которая отправлялась в первый рейс в Закопане.

Издание отмечало: «Внешне она выглядит впечатляюще, ее аэродинамические формы, безусловно, позволят ей развить большую скорость».

По сути это были большие автомобили с двигателями внутреннего сгорания, ездившие на бензине, но по железнодорожным путям.

Испытательная люкс-торпеда на пути к Закопаному, август 1933 года / Фото: NAC

Теперь путешествие из Варшавы в курортный Закопане в более чем 400 км длилось менее семи часов, что в те времена было невероятно: обычно тогда такая поездка занимала 11 часов, причем на экспрессе.

«Роскошная люкс-торпеда плавно скользит по рельсам, — писало то же издание, — Через некоторое время мы начинаем набирать скорость. Счетчик показывает 80, 95, 110 км».

Первые такие торпеды изготавливала Австрия, именно оттуда они попали в Польшу. А через несколько лет польские промышленники купили лицензию на изготовление таких машин у себя, и вскоре причудливые автомобили курсировали между всеми крупными городами их страны, удивляя своим видом и западноукраинские земли, которые в то время входили в состав Второй Речи Посполитой.

Дом люкс-торпед — депо в Кракове, сентябрь, 1938 года / Фото: NAC

Хотя торпеды всячески рекламировались, удобство их было весьма сомнительным. Комфортность этих автомобилей оставалась на уровне второго класса, и только скорость была их главным преимуществом.

Туристический журнал Jedziemy (Едем) вообще разносил этот вид транспорта. Сетовал, что пассажиров в дороге не кормят, а полсотни сидений твердые и с низкими спинками.

Когда Польшу захватили нацисты, пользовались торпедами преимущественно немцы. С завершением войны осталось только несколько таких автомобилей. Да и те в середине 1950-х разобрали на металлолом.

Люкс-торпеда перед заездом в восстановленный тоннель возле станции Каменка Велька, февраль 1940 года. Польшу того времени оккупировали Третий рейх с Советским Союзом. Флажок со свастикой на лбу кабины торпеды свидетельствует о том, что ею путешествуют только немецкие офицеры. / Фото: NAC

