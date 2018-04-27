Илон Маск заявил, что строит "киборг-дракона"
Техно

27 апреля 2018, 05:37

Илон Маск заявил, что строит "киборг-дракона"

Илон Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск объявил, что "строит киборг-дракона".

"О, кстати, я строю киборг-дракона", - написал Маск в своем Twitter, не оставив никаких других деталей своей очередной разработки.

Как предполагает, издание Inverse, речь идет о космической грузовой ракете Dragon, которую могут перепрофилировать в капсульную. Также допускается, что Dragon могут наделить искусственным интеллектом с интерфейсом человеческого мозга от стартапа Маска Neuralink.

"Маск может одновременно управлять таким же количеством компаний, которой некоторые люди постепенно управляют протяжении всей своей жизни. Однако среди всего этого стресса он до сих пор находит время, чтобы удивить в Twitter", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время компания SpaceX/Tesla намерена провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop.

Теги:   Илон Маск Робот

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