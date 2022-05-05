С украинской озвучкой. В видеоигре Warbox появится возможность сыграть за ВСУ

5 мая, 17:54
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Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми руководит искусственный интеллект (Фото:Steam)

Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми руководит искусственный интеллект (Фото:Steam)

В военный симулятор Warbox вскоре добавят Вооруженные Силы Украины, а также украинскую озвучку.

Об этом сообщает видеоблогер Денис Швецов, известный под псевдонимом Rendaros UA. Ему известно это, поскольку он причастен к созданию украинской озвучки ВСУ в игре.

Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми управляет искусственный интеллект. Игрок также брать юниты под контроль. Каждое войско озвучено языком, на котором говорят в его стране.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=pHCpxyhjobY
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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Видеоигры

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