Samsung Electronics объявляет о старте сотрудничества с известной украинской студией GSC Game World, которая создала культовую серию игр S.T.A.L.K.E.R. Совместный проект компаний станет настоящим подарком для геймеров в Украине: с 21 октября по 20 ноября 2025 года их ждут эксклюзивные возможности приобрести инновационные OLED-телевизоры и мониторы Samsung с дополнительными бонусами.

Фокус этой инициативы — технологии без компромиссов, созданные для максимального погружения в игру. Телевизоры Samsung OLED сочетают реалистичное изображение с передовыми геймерскими функциями: технология Glare Free устраняет блики даже в ярко освещенных комнатах, минимальное время отклика обеспечивает мгновенную реакцию, а Motion Xcelerator делает изображение максимально плавным и реалистичным. Кроме этого, они используют AI-процессор, который в режиме реального времени оптимизирует картинку и звук, обеспечивая еще более реалистичный игровой опыт. В рамках кампании покупатели OLED телевизоров* получат в подарок популярную игровую консоль и промокод к ней на активацию долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Мониторы серии Odyssey OLED также стали частью специального предложения. Это настоящий выбор профессиональных геймеров, ведь они отличаются чрезвычайной частотой обновления, глубиной цвета, скоростью отклика и эргономичным дизайном, что позволяет полностью погрузиться в виртуальные миры. Благодаря встроенным AI-алгоритмам система может подстраивать яркость и контраст под конкретный игровой жанр, чтобы геймеры видели даже мельчайшие детали в темных сценах и реагировали мгновенно. Покупатели мониторов** Odyssey получат в подарок лицензионную копию игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Мы гордимся сотрудничеством с украинскими разработчиками, которые создают контент мирового уровня. Мы также сосредоточены на интересах украинских потребителей, ведь именно для них мы создаем проекты, которые сочетают в себе технологии и локальный культурный контекст. Уверены, что именно OLED-технологии Samsung помогут игрокам по-настоящему прочувствовать атмосферу игры», — говорит Екатерина Фесюк, руководительница маркетинга бытовой электроники компании Samsung Electronics Украина.

«Мы рады объединиться с компанией Samsung, ведь это партнер, который как и GSC Game World, олицетворяет передовые технологии, внимание к деталям, творчество и способность вызывать настоящие эмоции. Вместе мы стремимся подарить украинцам возможность полного погружения в миры, созданные с любовью и вдохновением. Мы убеждены, что именно Samsung поможет раскрыть Зону во всей ее глубине, атмосфере и реалистичности», — говорит Франклин Джордж, PR менеджер в компании GSC Game World.

Сотрудничество Samsung и GSC Game World станет знаковым событием для украинского игрового комьюнити. А для геймеров это уникальный шанс открыть S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на новом уровне — с невероятным качеством изображения, молниеносной скоростью и впечатляющим опытом, который обеспечивают только OLED-решения от Samsung.

О GSC Game World

GSC Game World — украинская компания по разработке видеоигр была основана в 1995 году и наиболее известна благодаря сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Студия предана созданию незабываемых игровых миров и недавно выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

* ТВ: QE55S95FAUXUA, QE65S90FAUXUA, QE65S95FAUXUA, QE77S90FAEXUA, QE77S95FAUXUA, QE83S90FAEXUA, QE77S91FAEXUA, QE83S91FAEXUA

** Мониторы: LS49CG954SIXUA, LS49DG952SIXUA, LS34DG852SIXUA, LS32DG800SIXUA, LS32FM902SIXUA