Защитная пленка раскрыла особенности Samsung Galaxy S10 +

В китайской соцсети Weibo появилась фотография защитного стекла для Galaxy S10 + — предстоящего флагманского смартфона Samsung.

Снимок подтверждает двойную фронтальную камеру устройства, пишет PhoneArena.

Аксессуар включает в себя два выреза в верхнем правом углу, которые соответствуют сенсорам на экране камеры для дисплея Infinity-O. Лицевая панель тоньше, чем на прошлогодней модели, а верхняя панель имеет вырез для динамика. Телефон также получит изогнутые края.

Тот же источник на Weibo показывает, что нижняя кромка у нового смартфона заметно меньше, чем у предшественника, Samsung Galaxy S9. На сравнительных фото с iPhone X и Huawei Mate 20 Pro видно, что "подбородок" немного шире, чем у первого, и уже, чем у второго. По слухам, Galaxy S10 + будет иметь соотношение экрана к передней панели 93,4%. Это сопоставимо с 83,7% на Galaxy S9 +, 84,3% на iPhone XS Max и 87,8% на экране Mate 20 Pro.

Согласно более ранним утечкам, в серии готовятся три модели — 6,1-дюймовая базовая Galaxy S10, продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+ и доступная Galaxy S10 Lite с плоским 5,8-дюймовым дисплеем.

Все Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Основная камера будет двойная у Galaxy S10 Lite и тройная у Galaxy S10 и Galaxy S10+. Также у Galaxy S10+ окажется двойная селфи-камера. Смартфоны смогут подзаряжать другие гаджеты беспроводным способом. Также отмечается встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.

Ожидается, что Samsung Galaxy S10 + и Galaxy S10 будут представлены во время специальной презентации Samsung, которая состоится 20 февраля. Традиционно Samsung представляет новейшие телефоны Galaxy S непосредственно перед открытием выставки Mobile World Congress в Барселоне. В 2019 году MWC будет работать с 25 по 28 февраля.