Цена известна. Смартфон Honor V20 станет самым дешевым гаджетом с Kirin 980

Гаджеты

Сегодня, 14:21

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Цена известна. Смартфон Honor V20 станет самым дешевым гаджетом с Kirin 980

Honor V20 выйдет и в спецверсии

Фото: Weibo

До выхода Honor V20 осталось всего несколько дней и в китайских соцсетях появилась новая информация о характеристиках и ценах гаджета.

Вероятно, Honor V20 будет поставляться в двух конфигурациях памяти: 6/64 и 6/128, пишет GizmoChina

По предварительным данным, версия смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в $406, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на накопителе — $479. Таким образом, модель Honor V20 обойдется дешевле, чем похожая модель Huawei Mate 20.

Смартфон будет построен на процесоре Kirin 980. Утечка цен показывает, что это может быть самый дешевый смартфон на базе Kirin 980. Он будет потреблять энергию от батареи 4000 мАч. Ожидается, что он будет поддерживать возможность быстрой зарядки.

Важной особенностью новинки станет технология Link Turbo, задача которой: ускорить работу беспроводных интерфейсов передачи данных, включая модем сотовой связи и Wi-Fi. Гаджету обещают также тройную тыльную камеру с основным датчиком на 48-мегапикселей, и операционную систему Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.0.

Смартфон Honor V20 должны официально представить в Китае 26 декабря. 22 января гаджет будет представлен в версии для международного рынка на открытом мероприятии в Париже. Эта модель будет продаваться как Honor View 20 за пределами Китая.

Также Honor может выпустить Honor V20 Maserati Edition в качестве специальной версии смартфона. Эта модель уже была замечена на снимке в социальной сети Weibo.

Теги:   Honor Смартфон Цена

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