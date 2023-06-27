Революция без остановок. Пять вещей, которые нужно знать о новой линейке телевизоров Samsung Neo QLED 27 июня, 14:10 Новости компаний Neo QLED 8K (Фото:Samsung)

Компания Samsung начинает продажу в Украине своих новых телевизоров Neo QLED. Поговорим о пяти ключевых преимуществах новых моделей, а также рассмотрим обновленные модели Samsung OLED.

Времена, когда телевизоры представляли собой просто экраны, на которые транслировалась картинка, давно прошли.

В современных премиальных телевизорах используется, пожалуй, не меньшее количество технологий, чем космических шаттлах.

Видео дня

Samsung Neo QLED отлично иллюстрирует это сравнение.

Чего стоит хотя бы список технологий для обработки и улучшения изображения, который состоит из доброго десятка наименований. А ведь это только начало. Отдельные технологии отвечают за защиту глаз, калибровку экрана и оптимизацию звука.

Невероятная вычислительная мощь искусственного интеллекта позволяет новейшим телевизорам обеспечивать высочайшее качество изображения не только для современного контента, но и для старого. Который создавался во времена, когда выражение искусственный интеллект можно было услышать только в фантастических фильмах.

Это разрушает устоявшийся миф о том, что новые телевизоры нет смысла покупать, потому что для них, якобы, еще недостаточно контента.

Пять уникальных характеристик новых телевизоров Samsung

1 Сверхсовершенные матрицы

Для перечисления полного набора технологий в новых телевизорах Samsung Neo QLED одной статьи не хватит, поэтому остановимся на ключевых моментах.

Итак, основой феноменального изображения является технология Quantum Mini LED. Благодаря чрезвычайно малым размерам светодиодов появляется возможность сверхточного управления изображением. Причем светодиоды отвечают не только за создание изображения, но и индивидуально управляют собственной яркостью.

Благодаря широкому диапазону регулировки яркости матрица способна выдавать контрастное изображение в диапазоне 14 бит HDR. В цветовых зонах возможно огромное количество вариаций различных цветов, что дает возможность отображения мельчайших деталей. Это особенно важно, когда речь идет об экране, способном воспроизводить видео в разрешении 8К.

Фото: Samsung

2 Искусственный интеллект

Neural Quantum Processor — это искусственный интеллект, который представляет собой нечто намного большее, чем просто «улучшалку изображения», как у большинства конкурентов.

В основе Neural Quantum Processor набор нейросетей, специально разработанных для работы с видеоконтентом. Они способны обрабатывать и масштабировать видео любого качества, чтобы оно прилично выглядело на большом экране с высоким разрешением.

Больше того, нейросети представляют собой не просто однажды созданные решения. Они способны обучаться по мере использования, постоянно совершенствуясь и гарантируя, что зритель всегда будет получать качественную картинку на экране своего телевизора.

Но это еще не все.

Нейросети, способные к самообучению, также ответственны за технологию Auto HDR Remastering. С ее помощью процессор в режиме реального времени анализирует изображение и оптимизирует его, регулируя динамический диапазон.

Причем регулировка производится по отдельным участкам изображения с изменением контраста, цветовой глубины и яркости.

Что бы не происходило на экране, пользователь всегда будет видеть картинку с высоким динамическим диапазоном и максимальным количеством деталей, как на светлых, так и не темных участках кадра.

В моделях телевизоров QN85C, QN90C, QN95C, QN700C установлены 20 нейросетей, а в топовых QN800C, QN900C — 64 нейросети.

3 Антибликовый экран

Еще одно инженерное решение, которое возводит премиальные телевизоры Samsung в другое измерение относительно конкурентов.

Как правило, условием для получения яркого и насыщенного изображения является глянцевое покрытие экрана. Но проблемой глянцевых экранов являются блики, которые возникают из-за посторонних источников освещения (солнце за окном, лампы в помещении и т. д. ).

Причем, когда речь идет об эксплуатации домашнего телевизора, было бы наивно и глупо требовать от пользователей всегда осуществлять просмотр в темноте. Люди зачастую хотят наслаждаться просмотром фильмов и сериалов, не отрываясь от других домашних занятий.

Решение проблемы бликов с помощью матового покрытия экрана тоже не является приемлемым. Ведь матовой экран не позволяет в полной мере насладиться великолепным качеством картинки, созданной с помощью самой совершенной в мире матрицы и самообучаемых нейронных сетей.

Вместо этого Samsung предлагает еще одну революционную технологию. Это — уникальное инженерное решение, которое позволяет свести к минимуму блики на глянцевой поверхности благодаря добавлению сложной текстуры на поверхности стекла.

Эта текстура незаметна человеческому глазу и не влияет на качество изображения. Зато она рассеивает свет от экрана таким образом, что экран не бликует.

Здесь же стоит упомянуть и еще одну уникальную технологию Samsung.

Она называется EyeComfort Mode и предназначена для защиты глаз пользователя путем оптимизации яркости и цветовой температуры изображения под условия просмотра.

К примеру, днем в ярко освещенном помещении процессор телевизора поднимет яркость, чтобы сделать картинку максимально насыщенной и реалистичной. А если просмотр происходит ночью в темноте, то телевизор сам побережет ваши глаза, снизив яркость для комфортного просмотра.

Фото: Samsung

4 Звук

Отличной картинке должен сопутствовать отличный звук.

Премиальные телевизоры Samsung Neo QLED оснащены набором технологий, которые позволяют им дополнять изображение идеальным звучанием.

Среди них Dolby Atmos — самая популярная профессиональная технология создания и воспроизведения аудио.

Многоканальные динамик вокруг экрана телевизора позволяют создать настоящее трехмерное звучание, как в премиальных кинотеатрах.

Также благодаря использованию последней версии протокола Bluetooth, телевизоры могут передавать звук в формате Dolby Atmos на беспроводные саундбары без потерь качества.

В вопросах аудио также не обошлось без искусственного интеллекта.

В Samsung создали технологию Adaptive Sound Pro, которая подразумевает, что звучание подвергается анализу и обработке в режиме реального времени, подобно тому, как это происходит с картинкой.

Нейросети анализируют все мыслимые показатели, включая параметры звуковой дорожки, а также условия, в которых осуществляется просмотр телевизора. Телевизор способен анализировать пространство вокруг себя и настраивать оптимальное звучание для текущего момента.

Новинкой в модельном ряду этого года стал активный усилитель голоса (Active Voice Amplifier). Когда телевизор распознает, что просмотр происходит в шумных условиях, технология автоматически увеличивает громкость человеческих голосов и диалогов, чтобы они оставались различимыми.

Еще одна технология, использующая искусственный интеллект для оптимизации звука, называется OTS.

С ее помощью нейросети отслеживают расположение объектов на экране в режиме реального времени в каждой сцене и подбирает оптимальное звучание. Звук может «перемещаться между динамиками телевизора по мере того, как объект издающий этот звук перемещается в кадре.

Это помогает создать эффект присутствия и максимально приблизить ощущения при просмотре к тем, которые вы привыкли испытывать в кинотеатре.

Если вы используете вместе с телевизором саундбары Samsung, то сможете насладиться настоящим оркестровым звучанием благодаря технологии Q-Symphony 3.0. Разнесенные между собой на расстояние динамики будут звучать как в настоящем кинотеатре благодаря интеллектуальному распределению звука между телевизором и саундбаром, при этом звук будут издавать оба устройства.

Фото: Samsung

5 Дизайн

Какую бы фантастическую картинку не выдавал телевизор, каким бы не было звучание, никто не захочет покупать дорогой гаджет, если он не вписывается в интерьер.

Поэтому дизайн премиальных телевизоров давно стал столь же важной их стороной, как и функционал.

Премиальные телевизоры должны без проблем вписываться в любой интерьер, быть элегантными и современными.

Именно такую идеологию утонченного минимализма исповедует Samsung с концепцией Infinity One Design.

Ультратонкий корпус с текстурным безелем и безрамочным дизайном позволяет создать ощущение безграничного экрана.

Для соединения кабелей и периферии можно использовать блок One Connect. Блок можно разместить отдельно от телевизора, а можно и закрепить на подставке. Пространство вокруг телевизора не будет захламлено проводами, а это тоже важный момент в восприятии телевизора, как интуитивной части интерьера, а не как случайно попавшего сюда неуклюжего гаджета.

Фото: Samsung

Новые телевизоры Samsung OLED

И напоследок скажем пару слов о новом поколении телевизоров Samsung OLED.

Их главным козырем является технология квантовых точек, которая обеспечивает насыщенные цвета и глубокий черный цвет.

За интеллектуальную обработку изображения отвечает Neural Quantum Processor, способный масштабировать даже старый видеоконтент до разрешения 4K.

Фото: Samsung

Заметной «улучшалкой» изображения является функция Real Depth Enhancer. Она работает по принципу, сходному с человеческим зрением, которое способно фокусироваться на части объектов, акцентируясь на их четкости. Используя этот же прием Real Depth Enhancer может сделать объекты более четкими на экране в независимости от того, где они расположены. Таким образом становятся более четкими объекты, расположенные на дальнем плане.

Фото: Samsung

Отдельного упоминания заслуживает технология Quantum HDR OLED+, которая обеспечивает оптимизацию изображения в широком динамическом диапазоне, что позволяет разглядеть максимум деталей даже в очень контрастных сценах.

Подобно описанным выше моделям флагманской линейки, телевизоры Samsung OLED оснащаются богатым набором функций для улучшения звука. Это и технология OTS, отслеживающая расположение объектов в кадре, и технология Adaptive Sound Pro, подстраивающая звучание под обстановку, в которой расположен телевизор.