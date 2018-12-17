Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi

На сайте китайского регулятора TENAA появились подробности о смартфоне Xiaomi Redmi 7 Pro, который пока не представлен официально.

Гаджет получит экран с вырезом, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели, сообщает NDTV.

Отмечается, что аппарат получит 5,84-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. В его верхней части появится вырез в форме капельки. Возможно, экран будет защищать стекло Gorilla Glass. Поскольку эта модель оснащена 5,84-дюймовым дисплеем, как и Redmi 6 Pro, ожидается, что новинка станет ее преемником - предположительно под названием Redmi 7 Pro.

Также известно, что Redmi 7 Pro оснастят аккумулятором емкостью в 2900 мАч. Кроме того, он будет работать на Android с фирменной оболочкой MIUI 10. Redmi 7 Pro имеет размеры 147,76x71,89x7,8 мм.

На сайте TENAA указывается, что новый вариант Xiaomi с номером модели M1901F9T будет выполнен в глянцевом черном варианте. Модули двойной камеры расположены вертикально и немного выступают из корпуса. Кнопки регулировки громкости и питания расположены на правом краю устройства.

Ранее НВ сообщало, что в базе данных сертификационного агентства 3С (China Compulsory Certificate) были найдены сведения о трех новых моделях Xiaomi с индексами M1901F7E, M1901F7T и M1901F7C. Предполагается, что новинки получат коммерческие названия Redmi 7, Redmi 7 Pro и Redmi 7A. Регулятор сообщил о поддержке зарядки мощностью 10 Вт.