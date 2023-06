Хотите играть? Играйте на большом экране Smart TV даже без игровой консоли! 26 июня, 10:49 Партнерский проект КИВИ

Проверьте, все ли способы играть в игры на телевизоре вам знакомы? Перечисляем варианты отдохнуть ментально и окунуться в игровой мир без дополнительных устройств для вашего ТВ — вместе с брендом Smart-телевизоров KIVI.

Вы знали, что игра в тетрис помогает избавиться от симптомов ПТСР? Ученые всего мира проводят исследования, действительно ли игры могут помочь снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние — и получают этому доказательства!



Психологи, работающие с детьми, уже давно используют игровые методики для работы со своими маленькими клиентами. Последние годы и их коллеги, которые работают со взрослыми, перенимают для себя практику игры и советуют клиентам играть, чтобы «держаться» в эти сложные времена. При этом называют признаки игр, которые считаются наиболее полезными — игра должна быть не слишком сложной, чтобы игрок не терял к ней интереса в случае неудачи, динамичной, чтобы концентрировать на себе внимание (а значит — отвлекать), и не страшной.



Видео дня

Современный мир игр разнообразен и насыщен — в нем можно найти что угодно на свой вкус, и играть на любом устройстве — смартфоне, компьютере, на консоли или даже прямо на телевизоре.

Игровая консоль



Если у вас уже есть консоль — поздравляем! Вам доступны самые интересные и модные игры. А качественное изображение сделает вашу игру еще более драйвовой.

Для геймеров важно видеть картинку своей игры как можно четче, а это значит, что телевизоры с технологиями, которые дают четкое, яркое и детализированное изображение — для них в приоритете. Кстати, KIVI специально добавляет в свои ТВ-геймерские «фичи» — так называемый «игровой режим» и ALLM — Auto Low Latency Mode. Это переводится как режим автоматической низкой задержки сигнала, и включается он сразу же после того, как телевизор распознал начало игры на консоли. Что делает телевизор в этом режиме? Приглушает всю фоновую активность, а это, в свою очередь, минимизирует задержку кадра. Так, при использовании на телевизоре KIVI игрового режима Game Mode устройство выключает фоновые функции, но сохраняет качество картинки, так что весь потенциал Smart TV направляется только на вашу игру.

Фото: KIVI

Игры на «облаке»

У вас в наличии только Smart TV и нет приставки? Что ж, телевизор KIVI может быть полноценной игровой машиной с облачными играми.

Boosteroid — украинская облачная игровая платформа, которая позволяет на телевизоре играть в игры без дополнительных приставок. Почему она так популярна? Потому что на Boosteroid можно запускать игры со сложной графикой, которые должны были бы «тянуть» много ресурса, но поскольку сама игра идет на мощном облачном сервере — игроку нужен только TV и доступ в интернет. По словам создателей платформы, даже при скорости доступа 15 Мб/с пользователи получают изображение в разрешении Full HD и 60 к/с. Другие преимущества платформы: мультидевайсный доступ и возможность переключаться между устройствами, и главное — не нужно покупать или скачивать файл с игрой — можно играть просто в приложении Boosteroid на телевизоре. Конечно, это удовольствие не бесплатное, но цена довольно приемлемая: от €7.49 в месяц.

Бренд KIVI — официальный партнер платформы Boosteroid. На ней доступны те же самые игры, в которые вы можете играть с консоли или компьютера — это Fortnite, CS GO, FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends, World of Tanks и многие другие. В частности, Deathloop, Gears 5, Grounded и Pentiment с Xbox.

Чтобы играть без консоли на телевизоре, будет полезно докупить джойстик. Динамические сцены на ТВ от KIVI будут улучшаться благодаря современным технологиям. К примеру, технология MEMC компенсирует разрывы путем создания дополнительных кадров, устраняя рывки и неточности изображения. Smart-телевизоры KIVI также оснащены технологиями Ultra Clear и Super Contrast Control. Они дополнительно прорабатывают каждый фрагмент кадра, повышая резкость объектов и их контраст. А для улучшения яркости у KIVI есть функция Max Vivid, которая оптимизирует изображение, усиливая его яркость отдельно для каждого участка видео.

Фото: KIVI

Смартфон вместо геймпада

Если не хочется докупать специально джойстик, ваш выбор — это гейминг на платформе AirConsole. Для нее нужны лишь смартфон и телевизор: просто подключаете их друг к другу, просто играете в игры.

Играть на AirConsole бесплатно могут до 16 игроков одновременно (но при покупке подписки их количество неограниченно), а значит — это классный вариант провести время с семьей или друзьями. С детьми можно поиграть в пазлы, бродилки, различные головоломки, бинго или квизы. А с друзьями можно «зарубиться» команда на команду в футбол или автогонки, а еще снять стресс и разгромить вражескую космическую аркаду своими космическими кораблями. Конечно, нужен стабильный и быстрый доступ к интернету. Для Android TV на платформе AirConsole доступно более 90 игр. Стоимость полной подписки — от $1.49 в месяц, ограниченный доступ есть и бесплатно. На телевизорах KIVI приложение предустановлено сразу — играйте как только достанете ТВ из коробки.

Игры из Play Market для ТВ

Скачать игры и играть в них на телевизоре с ОС Android TV можно в Google Play Market. Классные и интересные игры, как правило, платные, но можно найти бесплатные и веселые, чтобы отвлечься на вечер. Для большинства игр, как и с предыдущей платформой, нужно подключить смартфон и использовать его в качестве джойстика. Бесплатные игры довольно примитивные. Хотя, если вам классно отдыхается во время игры в тетрис — то почему бы и нет?

О KIVI

KIVI — международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой расположен в Будапеште. Основной бизнес — разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибуцией продукции в Европу и Азию. Отдел Research & Development находится в Украине и Китае.

Производство KIVI осуществляется на мощностях крупнейшего в мире контрактного производителя MTC (Шэньчжэнь, Китай) и соответствует международным требованиям качества. KIVI использует комплектующие ведущих производителей Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи.

На сегодняшний день продано более 1,5 миллиона устройств.

KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.

https://kivismart.com/