Это будущее. Почему Samsung Galaxy Fold4 и Galaxy Flip4 — самые совершенные смартфоны, которые можно купить прямо сейчас 19 октября, 09:30 Новости компаний Galaxy Flip4 (Фото:Samsung)

В Украине стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy Fold4 и Galaxy Flip4, которые увеличивают отрыв южнокорейского производителя от конкурентов.

Даже скептики признают, что эра складных смартфонов с гибкими экранами уже наступила.

Первые поколения таких устройств были в большей степени усладой для гиков и тех, кто не против мириться с некоторыми неудобствами ради общего ощущения «быть на переднем крае».

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Однако уже второе и третье поколение складных смартфонов стали вполне комфортными устройствами «на каждый день», наглядно демонстрирующими преимущества самой концепции гибкого экрана.

Точнее, сразу двух таких концепций, предложенных компанией Samsung.

Серия смартфонов Galaxy Flip представляет одну из них. В сложенном состоянии такой смартфон является компактным устройством, которое удобно носить в кармане или сумочке. В раскрытом состоянии у пользователя появляется большой экран, на котором удобно решать любые задачи.

Galaxy Flip4 / Фото: Samsung

Линейка смартфонов Fold успешно демонстрирует другой подход. В сложенном состоянии это устройство имеет размеры типичного современного смартфона с большим экраном, но в раскрытом — превращается в планшет с экраном, дающим возможности, недоступные обычным смартфонам. Фактически, устройства серии Galaxy Fold олицетворяют собой идею «2-в-1».

В августе 2022-го года компания Samsung представила новые поколения обоих устройств — Samsung Galaxy Fold4 и Galaxy Flip4.

Смартфоны развивают идеи, заложенные в концепцию гибких экранов, и закрепляют лидерство Samsung в новом сегменте складных смартфонов.

Техноэнтузиасты, новаторы и все, кто хочет использовать премиальные гаджеты с уникальным дизайном, будут довольны.

Пять причин, почему Samsung Galaxy Fold4 и Galaxy Flip4 — самые совершенные смартфоны нашего времени

1. Разрушая стереотипы

На заре появления Galaxy Fold скептики говорили, что никто снова не захочет пользоваться «раскладушками». Мол, не удобно раскрывать и закрывать смартфоны, эти времена давно прошли и т. д.

Но сотни тысяч покупателей первых поколений складных смартфонов Samsung уже убедились в том, что сам принцип открытия и закрытия смартфонов сегодня поменялся.

В случае с Fold, гаджет в сложенном состоянии можно использовать так же как и любой другой смартфон. Внушительный 6,2-дюймовый экран позволяет решать большинство повседневных задач на ходу, не раскрывая смартфон.

Однако, как только вы оказываетесь в спокойной рабочей обстановке, вы можете раскрыть Fold4 и получить доступ к гигантскому 7,6-дюймовому экрану. Вы фактически получаете два устройства (смартфон и планшет) в одном, но при этом гаджет обладает размерами и толщиной корпуса в сложенном состоянии — как у обычного смартфона.

Galaxy Fold4 / Фото: Samsung

А если вспомнить о технологии Samsung DeX, которая позволяет использовать смартфон в качестве ПК с подключением к внешнему монитору, то вы и вовсе получаете «3-в-1».

2. Тоньше и легче

В это сложно поверить, но и без того тонкие и легкие Galaxy Fold и Galaxy Flip в нынешнем году еще больше «похудели».

Они слегка утратили в размерах везде, кроме диагонали экранов. Впрочем, рамки экранов стали еще меньше, что позволило снизить размеры устройства, не идя на компромиссы по удобству использования.

Так у 4-го поколения Fold экран сохранил прежние размеры при том, что общая ширина устройства в раскрытом состоянии сократилась на 3 мм, а вес снизился на с 271 до 263 г.

Galaxy Fold4 / Фото: Samsung

Galaxy Flip4 стал уже на 2 мм, сохранив внушительную диагональ внутреннего экрана — 6,7 дюйма.

Алюминиевая «рама» смартфонов нового поколения усилена для защиты от падений, а также устойчива к появлению царапин.

3. Лучшая камера

Камера в смартфонах уже давно перестала быть «формальностью». Флагманские устройства Samsung уже давно фотографируют на уровне полупрофессиональных камер. Теперь это определение касается и флагманов с гибкими экранами.

Прогресс видно уже даже в «голых» характеристиках смартфонов.

Так, основная камера Fold4 получила новый 50-мегапиксельный модуль вместо прежнего 12-мегапиксельного. Фокусное расстояние телефотомодуля выросло с 52 до 66 мм, что обеспечивает больший диапазон оптического зума.

У Flip4 основной модуль остался 2-мегапиксельным, как и в прошлогодней модели, но размер матрицы вырос почти на треть.

Новые аппаратные и программные решения обеспечивают принципиально новый уровень ночной съемки в обоих флагманах.

Пользователи Flip4 оценят FlexCam — уникальный инструмент для съемки без необходимости держать камеру в руках. Flip4 можно «согнуть» под практически любым углом, что позволяет делать сэлфи и групповые видео с неожиданными ракурсами и необычными деталями.

Galaxy Flip4 / Фото: Samsung

4. Многозадачность нового уровня

Fold4 является эталонным инструментом для решения бизнес-задач.

Невиданная возможность открывать несколько приложений на одном экране в корне меняет уровень взаимодействия со смартфоном.

В случае с флагманами конкурентов попытка работать с двумя приложениями сразу (например, переписка в почте, работа с электронными таблицами или текстовыми файлами) оборачивается необходимостью беспрерывного переключения между ними.

Fold4 в корне меняет эту картину. Раскрыв смартфон, вы получаете гигантский 7,6-дюймовый экран, на котором благодаря особенностям оболочки OneUI вы можете закрепить открытые окна двух приложений рядом. Точно так же, как вы привыкли делать на ноутбуке или ПК.

Galaxy Fold4 / Фото: Samsung

Это позволит забыть о клавише переключения между приложениями и, к примеру, работать с документом, одновременно глядя на переписку.

Но и это не все.

Функция App Pair позволяет заранее настроить «связки» приложений, которые нужны вам при определенных сценариях работы (до трех приложений). И запускать их потом в одно нажатие. Например, один из ваших сценариев может подразумевать почтовый клиент, мессенджер и браузер. С помощью функции App Pair вы можете запускать их в одно касание и сразу приступать к работе.

5. Дополнительные возможности

Огромный экран Galaxy Fold4 буквально взывает к разным формам взаимодействия помимо традиционных нажатий и использования экранной клавиатуры. Которая, к слову, на экране такой диагонали весьма удобна для длительного набора текста.

Поддержка функционала S Pen позволяет рисовать на экране не только пальцем, но электронным пером. А также делать пометки поверх изображения, выделять текст и вырезать картинки. И в целом — работать со смартфоном на более интуитивном уровне.

Новое поколения S Pen Fold Edition имеет кончик диаметром всего 1,5 мм и способно взаимодействовать со смартфоном с минимальной задержкой. Вам покажется, что вы буквально рисуете карандашом на бумаге. Вы также можете выбрать более совершенную модель S Pen Pro, которая поддерживает жесты, переключение между несколькими устройствами и функцию удаленного поиска устройства.

Оба смартфона сохранили еще одну важную характеристику, которой не могут похвастаться многие конкуренты, также пытающиеся выступать в сегменте складных смартфонов. Это — защита от влаги и пыли по стандарту IPX8 (смартфоны способны пережить погружение в воду на глубину до 1,5 м до 30 мин).