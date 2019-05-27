Во-первых, это красиво. Обзор смартфона Sony Xperia 10 Plus

Пробуем Sony Xperia 10 Plus — стильный смартфон для людей с очень длинными пальцами и тонким чувством прекрасного.

Доля Sony на рынке смартфонов размылась до уровня статистической погрешности. Если бы мне сказали, что так будет лет 12−15 назад в эпоху расцвета Sony Ericcson… Или хотя бы лет 7 назад в эпоху Sony Xperia Z, которая казалась верхом дизайна…

Я бы посмеялся.

И все же, Sony все еще умеет удивлять.

Мне вполне пришелся по душе Sony Xperia XZ3. А новый Xperia 10 Plus, хоть это и не флагман, тоже произвел благоприятное впечатление.

Поговорим о том, что понравилось, а что не понравилось в Sony Xperia 10 Plus, и вообще, для кого этот смартфон и стоит ли он своих денег.

Sony Xperia 10 Plus — что понравилось

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

1 Необычный дизайн

В этой модели у Sony впервые появляется экран с соотношением сторон 21:9. Это просто дичь с точки зрения дизайна. Смартфон выглядит диковинно длинным. Тут и рамки экрана добавляют эмоций (но скорее негативных, поэтому об этом ниже). Зато тут нет никаких дырок и вырезов.

2 Экран

Необычное соотношение сторон 21:9 у 6,5-дюймового экрана оказалось довольно удобным для просмотра видео. И для пролистывания приложений с длинными лентами — новости, соцсети и т. д.

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

Мне в целом понравилось.

Сам себе экран неплох, у него внушительный запас яркости, неплохая цветопередача.

И никаких вырезов и «дырок».

3 Софт

Тут установлен Android 9.0 с минимальными вмешательствами от Sony. А те вмешательства, которые есть, довольно любопытны. Например, боковая панель быстрого запуска и система жестового управления (которую, кстати, при необходимости можно отключить в пользу обычных экранных кнопок Android).

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

4 Камера

Она тут не выдающаяся. Но в целом неплохая за эти деньги. Ночью Sony Xperia 10 Plus снимает посредственно, но при хорошем освещении снимки получаются не хуже, чем у многих смартфонов подороже.

Камера 12-мегапиксельная, настроек у нее немного, но само приложение сделано весьма толково.

5 Автономность

Аккумулятор емкостью 3000 мАч — вроде бы не много для смартфона с таким большим экраном. Но на практике Sony Xperia 10 Plus радует — смартфон запросто работает с утра и до вечера при довольно активном использовании. И при этом остается еще около 10−20% заряда.

Если же использовать смартфон чуть менее активно, то он спокойно работает два дня. Неплохо для современного смартфона.

Sony Xperia 10 Plus — что не понравилось

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

1 Дизайн

Несмотря на оригинальный дизайн Sony Xperia 10 Plus, к внешности смартфона тоже можно придраться. Материалы корпуса тут откровенно бюджетные. Как говорят в народе, «дешманские». Никакого «стекла и металла». Корпус выполнен из пластика. На ощупь, кстати, весьма приятного. Но все-таки пластика.

2 Эргономика

Sony Xperia 10 Plus — это смартфон, которым совершенно точно нельзя управлять одной рукой. Если вы давно привыкли к фаблетам, то это не станет большой проблемой. Но учтите, что в этом отношении Sony Xperia 10 Plus с таким длинным корпусом «хуже» большинства существующих фаблетов.

Есть и еще один нюанс. Если вы привыкли носить смартфон в кармане джинсов, то Sony Xperia 10 Plus вас неприятно удивит. Он слишком длинный. И ходить неудобно, и сидеть неприятно.

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

3 Сканер отпечатков пальцев

Он расположен сбоку. Это требует определенной сноровки.

К тому же, он работает несколько медленнее, чем у большинства современных смартфонов. Возможно, это субъективное ощущение, поскольку не всегда получается удачно приложить к нему палец.

4 Кнопки

Физические кнопки (регулировки громкости и включения питания) в Sony Xperia 10 Plus реализованы не очень удачно. Они мелкие и туго нажимаются.

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

5 Железо

Sony Xperia 10 Plus не может порадовать фанатов мощного железа. Тут довольно средненький Qualcomm Snapdragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти (в некоторых странах продается версия с 6 ГБ).

Объем внутреннего хранилища — 64 ГБ, можно также использовать карты памяти microSD.

Обычный пользователь дискомфорта не ощутит, в повседневной жизни Sony Xperia 10 Plus не тормозит. Но в игры особо не поиграешь, и говорить о «запасе прочности», считать Sony Xperia 10 Plus хорошей долгосрочной инвестицией не приходится.

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

6 Звучание

Sony Xperia 10 Plus выдает неплохой звук в наушниках (и тут есть старый-добрый 3,5-мм аудиоразъем). Но запас громкости небольшой, и в шумном месте слушать музыку можно разве что в хороших вакуумных «затычках».

А без наушников тут полный «швах». Динамик только один, о стереозвуке можно и не мечтать (разговорный динамик не задействуется для стерео). Обычные мелодии звонков звучат неплохо, максимальная громкость порадует любителей глушить окружающих рингтонами. Но слушать музыку или смотреть кино — тут удовольствие сомнительное.

Где купить?

Sony Xperia 10 Plus / Фото: НВ

В данный момент отличные цены на Sony Xperia 10 Plus есть в нескольких магазинах. Например, можно не мудрствовать лукаво и заглянуть в Розетку.

Или, например, в Comfy.

А вот по этой ссылке — отличная цена на Xperia 10 Plus в золотистом цвете.