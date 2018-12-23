Королевские замашки. Обзор смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)

Изящный стеклянный корпус, тройная камера, богатый функционал - и все это за вполне вменяемые деньги. Такое сочетание мы привыкли видеть у "китайцев", которые отчаянно гонятся за А-брендами. Но нет, сейчас разговор пойдет о "середнячке" от Samsung.

Очаровательная пиарщица Samsung мило пошутила надо мной, прислав мне образец Galaxy A7... розового цвета.

Сказать, что надо мной смеялась вся редакция НВ - это ничего не сказать.

Потом хватало и других забавных ситуаций. Помню, как я на заправке суровым голосом попросил полный бак дизеля, доставая при этом из кармана розовый смартфон, чтобы расплатится через Google Pay. У девушки на кассе был такой вид, будто она увидела танкиста в балетной пачке.

А ведь Galaxy A7 бывает еще черного и синего цвета. И моя судьба могла бы сложиться иначе.

Ну хватит о розовом цвете. Поговорим о самом смартфоне. Итак, что представляет из себя Galaxy A7 и стоит ли он тех 9,5 тыс. грн, что за него просят?

Samsung Galaxy A7 - что понравилось?

Смартфон выглядит очень солидно. Я даже не побоюсь назвать его красивым.

Он собран идеально и ощущается монолитным, словно его отлили единым куском.

Экран, хоть и не пытается прикидываться "безрамочным", является одним из главных плюсов Galaxy A7. Это фирменный самсунговский Super AMOLED со всеми его плюсами (отменная цветопередача, большой запас яркости и т.д.) и замечательной функцией Always On Display (вывод информации - часы, уведомления, ярлыки - на "выключенный" экран).

Экран изначально неплохо настроен, но пользователь может при желании изменять цветовую температуру. Картинка также минимально страдает на ярком солнце. Словом, экран здесь воистину флагманский. В этом ценовом диапазоне лучше не найдешь.

Второй крупный козырь Galaxy A7 - основная камера, которая оперирует аж тремя объективами. Один - универсальный, второй - для отработки фона в портретном режиме, третий - широкоугольный.

Т.е. в Samsung решили не идти по пути Huawei, который первым использовал тройную камеру в модели P20 Pro.

У китайцев одна из камер используется для расширения динамического диапазона и черно-белой съемки, а третий модуль отвечает за оптический зум.

В общем, три камеры трем камерам рознь.

Камера Galaxy A7 снимает весьма прилично, на мой взгляд. Если сравнивать с другими смартфонами, которые можно купить за эти деньги. До флагманов Galaxy A7 не дотягивает. Причем, как собственных флагманов Samsung, например, Galaxy S9 или Galaxy Note 9, так и флагманов Huawei и Apple.

Сложно выделить какие-то недостатки в съемке A7, просто есть общее ощущение - резкость и детализация чуть хуже, цветопередача менее естественная, чаще промахивается автофокус. Хуже реализована функция размытия фона при портретной съемке - иногда она вообще вносит в снимок минимальные изменения по сравнению с обычным режимом съемки. Ну и конечно, больше всего все эти минусы "вылазят", если снимать вечером или в темноте.

Но по моим субъективным ощущениям, Galaxy A7 снимает если и хуже, то ненамного, чем многие модели Xiaomi, Motorola, Nokia, которые порой стоят на 30-50% дороже.

Проще говоря, это не идеальная камера, но она весьма неплоха.

О фронтальной камере Galaxy A7 говорить особо нечего. Она здесь есть и снимает вполне приличные сэлфи. Ничего выдающегося, но и жаловаться не на что.

Спасибо за то, что не убрали 3,5-мм аудиоразъем. Лично я чаще слушаю музыку через bluetooth, но иногда чертовски удобно просто взять и воткнуть в телефон старые добрые наушники. Звучание Galaxy A7 в хороших наушниках вполне достойное. Не такое как во флагманских моделях серии S или Note, но большинство пользователей будут довольны.

Особенность Samsung Galaxy A7 - расположение сканера отпечатков пальцев. Здесь его поместили на правую грань смартфона, совместив с кнопкой включения. Расположение довольно удобное, работа сканера молниеносна и безошибочна.

Да, при таком расположении сканера сложно разблокировать лежащий на столе смартфон, не беря его в руку.

Это неудобно, но отчасти компенсируется весьма прилично работающей функцией распознавания лица. В темноте она работает не так хорошо, как в Apple iPhone X, но в большинстве ситуаций жаловаться на нее не приходится. Распознавания радужки глаз в Galaxy A7 нет, это все-таки прерогатива флагманов Samsung.

Производительность у Galaxy A7 весьма приличная. В повседневной жизни сложно заметить отличия по быстродействию от, скажем, моего Galaxy Note 8. Разница становится заметной, когда запускаешь тяжелые игры. Тот же PUBG на максимальных настройках "не идет". Но в недостатки я это записать не могу, поскольку за эти деньги все конкуренты также пасуют в играх.

Samsung Galaxy A7 - что не понравилось?

Корпус, как было сказано выше, очень красивый. Но чертовски маркий. Он настолько яростно коллекционирует отпечатки пальцев, что Эркюль Пуаро был бы от него в восторге.

Также корпус довольно большой, в частности, широкий. Людям с относительно небольшими руками и короткими пальцами будет практически невозможно пользоваться Galaxy A7 одной рукой.

Кроме того, глянцевый корпус так и норовит выскользнуть из рук. Если вы в принципе относитесь к той категории людей, которые часто что-то роняют, то Galaxy A7 я вам не советую.

Нет у Galaxy A7 защиты от воды. У конкурентов за эти деньги ее тоже чаще всего нет, но это не делает этот минус менее болезненным. К хорошему-то привыкаешь быстро. Кто когда-то пользовался смартфоном, который не боится воды, больше не захочет покупать устройство без защиты.

Автономность у Samsung Galaxy A7 средненькая. При обычной нагрузке смартфон работает с утра и до вечера. Это постоянная переписка в мессенджерах, два почтовых аккаунта, пару часов музыки, пара часов в соцсетях и браузере.

Беспроводную зарядку Galaxy A7 не поддерживает (как и большинство конкурентов за такие деньги), зато в нем есть NFC (которого у многих нет). Также бесконтактные платежи вам будут доступны.

Для многих разочарованием станет старый-добрый MicroUSB-разъем. Все-таки в современных смартфонах уже хочется видеть Type C.

У Galaxy A7 всего один внешний динамик. Во время просмотра видео в горизонтальном положении звук не ахти. Да и музыку громко слушать тут тоже удовольствие сомнительное. Хотя для звонков запас громкости приличный.

Samsung Galaxy A7 - вердикт

8/10

Мне кажется, Galaxy A7 - довольно удачная модель. Она предлагает очень многое из того, что есть у значительно более дорогих моделей, и даже кое-что, чего нет у флагманов Samsung, во всяком случае, пока нет. Я имею в виду тройную камеру.

С другой стороны, камера эта не идеальна. Например, мой прошлогодний Note 8 со "всего лишь" двойной камерой снимает лучше.

В сравнении с многими конкурентами Galaxy A7 смотрится выигрышно благодаря солидному дизайну, отличному экрану с функцией Always on Display, безупречному сканеру отпечатков пальцев, наличию NFC.

Но здесь нет USB Type-C, защиты от воды и в игры особо не поиграешь.

Словом, перед нами середнячок, который имеет некоторые черты флагманов. Если вам жалко отдавать 20+ тыс. грн за флагман, большинством функций которого вы пользоваться все равно не будете, то Galaxy A7 - вполне пристойный выбор.