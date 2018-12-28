Новый смартфон от Xiaomi получит 6 ГБ оперативной памяти

В базе данных Geekbench появилась запись, которая указывает на то, что смартфон Pocophone F2 уже прошел тесты.

Это означает, что Xiaomi представит новинку уже в ближайшее время, пишет Gizmochina.

Смартфон с маркировкой Xiaomi POCO F2 был замечен на Geekbench. Название смартфона говорит о том, что он может стать преемником популярного флагманского телефона Pocophone F1 от Xiaomi. Как обычно, Geekbench показал ключевую информацию о процессоре, оперативной памяти и ОС.

В однопоточном режиме работы устройство набрало 2321 тестовый балл, а при использовании всех ядер результат составил 7564 балла. При этом объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а в качестве операционной системы выступает Android 9.0 Oreo.

Данные Poco F2 на Geekbench показывают, что он оснащен тем же процессором Snapdragon 845, что и оригинальный Poco F1. Похоже, что смартфон будет улучшен в других областях, таких как дисплей, камера и аккумулятор. Дактилоскопический датчик должен быть встроен под поверхность экрана, емкость аккумулятора, по слухам, составит 3800 мАч.

Poco F1 имеет широкую выемку, в которой находится 20-мегапиксельная селфи-камера и ИК-датчик для распознавания лиц при слабом освещении. Вероятно, Poco F2 мог бы быть оснащен улучшенным дисплеем с меньшим вырезом.

Напомним, всего за три месяца компании Xiaomi удалось продать 700 тысяч смартфонов Pocophone F1. Этот смартфон стал самым доступным устройством, оснащенным однокристальной системой Snapdragon 845. Недавно была выпущена версия Armored Edition для 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища.