Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Новый Honor. В Китае раскрыли характеристики смартфона Honor 8A
Гаджеты

Сегодня, 14:54

17

Новый Honor. В Китае раскрыли характеристики смартфона Honor 8A

Honor готовит новый смартфон

pixabay.com

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Honor 8A, который пока не представлен официально.

Судя по всему, компания позиционирует модель Honor 8A как смартфон начального уровня, сообщает GizChina

Honor V20 может быть не единственным смартфоном суббренда, над которым Huawei работает на данный момент. По крайней мере, на китайском веб-сайте TENAA был найден новый телефон бренда. Гаджеты, которые получили обозначения Honor JAT-AL00 и JAT-TL00, показывают, что это может быть устройство начального уровня.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Смартфон получит 6,088-дюймовый экран с разрешением HD+. На задней стороне аппарата расположена 13-мегапиксельная задняя камера, а 8-мегапиксельная камера отвечает за селфи.

Размеры телефона составляют 156,28 x 73,5 x 8 мм, а вес - 150 граммов. Honor 8A будет работать под управлением Android 9 Pie из коробки, также новинка должна получить батарею емкостью 2920 мАч.

В то время как TENAA перечислила только номера модели, два варианта одного и того же устройства с номерами Honor JAT-L29 и JAT-LX1 также прошли процедуру сертификации в Евразийской экономической комиссии. Эти устройства будут продавать в регионе как Honor 8A и Honor 8A Pro соответственно.

Смартфон появится на рынке в черном, синем, золотом и красном цветах, но в настоящее время нет информации о том, как скоро он появится.

Теги:   Смартфон

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

Последние новости

  1. Инновации

    Сегодня, 11:54

    498
    Летающий особняк. Boeing представила бизнес-лайнер за $400 млн
  2. IT-индустрия

    Сегодня, 13:06

    250
    Можно поиграть. Intel анонсировала следующую архитектуру своих процессоров: Sunny Cove
  3. Гаджеты

    Сегодня, 14:54

    3
    Новый Honor. В Китае раскрыли характеристики смартфона Honor 8A

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться