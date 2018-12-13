Новый Honor. В Китае раскрыли характеристики смартфона Honor 8A

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Honor 8A, который пока не представлен официально.

Судя по всему, компания позиционирует модель Honor 8A как смартфон начального уровня, сообщает GizChina.

Honor V20 может быть не единственным смартфоном суббренда, над которым Huawei работает на данный момент. По крайней мере, на китайском веб-сайте TENAA был найден новый телефон бренда. Гаджеты, которые получили обозначения Honor JAT-AL00 и JAT-TL00, показывают, что это может быть устройство начального уровня.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Смартфон получит 6,088-дюймовый экран с разрешением HD+. На задней стороне аппарата расположена 13-мегапиксельная задняя камера, а 8-мегапиксельная камера отвечает за селфи.

Размеры телефона составляют 156,28 x 73,5 x 8 мм, а вес - 150 граммов. Honor 8A будет работать под управлением Android 9 Pie из коробки, также новинка должна получить батарею емкостью 2920 мАч.

В то время как TENAA перечислила только номера модели, два варианта одного и того же устройства с номерами Honor JAT-L29 и JAT-LX1 также прошли процедуру сертификации в Евразийской экономической комиссии. Эти устройства будут продавать в регионе как Honor 8A и Honor 8A Pro соответственно.

Смартфон появится на рынке в черном, синем, золотом и красном цветах, но в настоящее время нет информации о том, как скоро он появится.