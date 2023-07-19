Чем занять детей на каникулах? Детский контент на Netflix 19 июля, 15:29 Партнерский проект КИВИ

Каникулы — большое удовольствие для детей… и настоящий вызов для родителей, ведь они ежедневно должны придумывать новые развлечения для малышей. На помощь может прийти Netflix с его огромным выбором познавательных (а не только развлекательных!) шоу, сериалов и фильмов. Можно смотреть контент всей семьей, а потом — обсуждать увиденное вместе с ребенком и делиться впечатлениями. Вместе с брендом Smart-телевизоров KIVI рассказываем о самых интересных детских новинках Netflix.

Современные Smart TV от KIVI имеют все, что важно для ответственных родителей. Прежде всего это технологии улучшения изображения, широкая линейка размеров (от 32 до 60 дюймов), экраны разного разрешения (HD, Full HD, 4К), поддержка голосового управления Google Assistant и функция Сhromecast, что позволит включать видео со смартфона. А еще — в новых моделях KIVI низкий уровень синего излучения: эта технология заботится о зрении ребенка, уменьшает влияние вредного синего излучения экрана и предотвращает усталость глаз.

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Фото: KIVI

Фото: KIVI

KIVI — сертифицированный партнер Netflix. Вот что интересного появилось на платформе этим летом для детей и подростков.

«Исследовательница Ада Твист»

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не только развлекался, смотря Netflix, но и получал новые знания, то мультик «Исследовательница Ада Твист» — то, что надо. Шоу, спродюсированное Бараком и Мишель Обама, рассказывает о сообразительной девочке Аде, которая обожает исследования. В каждой серии она с друзьям задается вопросами о вселенной вокруг — например, какие материалы хорошо изолируют звуки и что такое звуковые волны, почему в городах происходит засуха и как этому помешать… А после — выдвигает гипотезы и пытается их доказать. Этим летом вышел четвертый сезон, в котором Ада, Игги и Роузи приветствуют нового исследователя — технического гения Бенни Би, у которого есть интересные идеи и чрезвычайно крутой робопес!

«Наша планета 2»

Второй сезон популярного документального сериала о мире вокруг, который озвучивает легендарный английский биолог Дэвид Атенборо. Новый сезон предлагает окунуться в красоту нашей планеты, а еще — узнать, как изменение климата влияет на всех ее жителей. Сериал снимали более трех лет в 50 странах мира, используя самую современную технику, чтобы передать эффект присутствия. Технологии в новых телевизорах KIVI, такие как Ultra Clear и Super Contrast Control, которые обрабатывают каждый фрагмент кадра, повышая резкость объектов и их контраст, а также HDR способствуют тому, чтобы вы и ваши дети получили особое визуальное наслаждение от захватывающих сцен в саваннах, пустынях и под водой.

«Нимона»

В причудливом фантастическом мире живет девочка-оборотень Нимона, которая не может терпеть местную власть — так называемый Институт правопорядка и героизма. Борясь с его режимом, Нимона становится напарницей опального рыцаря-«нищего» Блэкхарта, чтобы помочь ему победить язычников.

«Нимона» — современный мультик о том, как важно верить в себя и не изменять принципам. Главную героиню, смелую Нимону, озвучила актриса Хлоя Грейс Мориц. По жанру это технофэнтези, а события происходят в фантастическом городе будущего, где куча современных гаджетов.

«Мехкадеты»

Если ваш ребенок обожает комиксы, то обратите внимание на «Мехкадеты» — новую японскую анимацию с инопланетными роботами и технологиями. Картина может вдохновить вашего ребенка на то, чтобы попросить записать его в школу робототехники. Главный герой — застенчивый подросток Стэнфорд, который работает уборщиком в военной академии. Но больше всего он мечтает стать пилотом Robo Mech — гигантских роботов из космоса. Со временем Стэнфорд присоединяется к группе юных кадетов, выбранных для миссии: вступить в контакт с роботами и защитить землю от инопланетных захватчиков. В сериале мощная графика, он очень стильный и технологичный.

«И не вздумай прийти на мою бат-мицву»

Замечательная комедия для просмотра всей семьей. Лента рассказывает о двух девушках-подростках, которые борются за внимание популярного парня. По сюжету, Стейси и Лидия — лучшие подруги, которые всегда мечтали об эпических бат-мицвах, но все начинает идти не так, когда они влюбляются в одного парня. Самое интересное, что Стейси играет Санни Сэндлер, дочь актера Адама Сэндлера, а ее очаровательного и смешного отца — собственно, Адам Сэндлер.

Фото: Netflix