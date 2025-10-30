Украинская экономика переживает непростые времена по понятным причинам. Впрочем, ситуацию осложняют и непрозрачные практики со стороны отдельных продавцов техники. Доля неофициально ввезенных товаров — то есть тех, с которых не уплачиваются налоги, — за последние годы только выросла. Например, по данным, которые озвучил в интервью Виталий Мельниченко, директор официального дистрибьютора техники Apple АСБИС-УКРАИНА, лишь 21% iPhone завозится в страну легально.

Виталий Мельниченко, директор официального дистрибьютора техники Apple АСБИС-УКРАИНА

Что это означает для экономики, почему потребители сознательно выбирают «серые» схемы и как работает официальный дистрибьютор Apple в Украине — об этом в разговоре с Виталием Мельниченко.

«Официальный Apple» в Украине есть

Виталий, по вашим данным, только каждый пятый iPhone завозится в Украину официально. Как это влияет на экономику и как меняется ситуация с начала полномасштабной войны?

Очевидно, это негативно влияет на экономику. Но здесь стоит смотреть шире. Айфоны — хоть и тема на слуху у всех, проблема теневой экономики выходит далеко за пределы Apple. Только на рынке iPhone потери бюджета достигают около семи миллиардов гривен ежегодно. К сожалению, с начала полномасштабной войны доля теневого импорта только растет. Раньше легальным был примерно каждый третий-четвертый телефон, а сейчас — только каждый пятый.

Эти 7 млрд грн касаются только непосредственно iPhone, тогда как в целом по всей технике Apple, с макбуками, часами, наушниками, аксессуарами, потери составляют не менее 10 млрд грн [Для сравнения — это 2,5 годовых бюджета Житомира]. Похожие проблемы с импортом без уплаты налогов есть и с другими брендами.

Проблема более комплексная, чем просто неуплаченный с гаджета налог. Стоит понимать, что если телефон продается «неофициально», без фискального чека, то с вероятностью 99% это работа «серого бизнеса». Это влечет за собой отсутствие официального трудоустройства штата «серых» игроков или оформление, но с минимальной зп, уклонение от налогов на доходы и других сборов.

В чем, по вашему мнению, основная причина такой ситуации, и что делает государство для противодействия?

На сегодня, к сожалению, люди сознательно делают выбор в пользу «теневых» iPhone исключительно из-за ценового фактора. Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%, и это уже ощутимая разница в стоимости.

Сейчас власть обращает внимание на эту проблему, хотя раньше этого не хватало. Есть хорошие импульсы и инициативы от Налогового комитета Верховной Рады и соответствующих правоохранительных органов. Однако, пока еще не хватает координации между контролирующими органами, чтобы их конечная цель совпадала. Мы надеемся, что те реформы, которые запускаются, приведут к цепной реакции и усилению позиций легального бизнеса.

Ваша компания — официальный дистрибьютор Apple в Украине. Что это значит с точки зрения покупателя iPhone или другой «яблочной» техники?

Во-первых, хочу развеять миф, что в Украине нет «официального Apple». Есть компания «Эппл Украина» — дочерняя компания Apple Inc., которая является официальным представителем Apple в Украине и импортером продукции в нашу страну. Любой может проверить, кто является авторизованным партнером, например, на сайте apple.com.

АСБИС-УКРАИНА имеет статус Value Added Distributor. Это означает, что мы занимаемся не только логистикой, но и полным спектром услуг: продвижением и рекламой, контролем и развитием розничных точек, обучением продавцов, гарантийным обслуживанием и т. д.

Потребителю это дает немало преимуществ. Основное — это то, что продукт предназначен и адаптирован для рынка Украины и соответствует нашему законодательству: есть соответствующая маркировка официального импортера, инструкция и гарантийные условия на украинском языке. И, конечно, основное условие официального товара — сертификат соответствия. Кроме того, это и официальное обслуживание, гарантии, ремонт и другие сервисы по стандартам Apple. И, конечно, 100% уплата всех налоговых и таможенных сборов.

Насколько сложно было получить этот статус, и что он требует от компании?

У нас этот статус с 2016 года. АСБИС-УКРАИНА является частью большой глобальной компании ASBISC ENTERPRISES PLC, которая работает примерно в 30 странах. Впрочем, партнерство такого уровня с Apple есть только в части из них.

Для получения статуса необходимо соответствовать многим требованиям Apple. Производитель тщательно оценивает соблюдение комплаенса, а также структуру компании, ее возможности и прозрачность. Наша материнская компания имеет листинг на Варшавской бирже, что требует максимальной прозрачности и регулярного информационного освещения деятельности.

Кроме Apple, в портфеле компании АСБИС-УКРАИНА на сегодня более 60 брендов. Такое доверие и сотрудничество с мировыми производителями свидетельствует о чистой и прозрачной репутации компании, работа над которой велась годами.

Фото: офис АСБИС–УКРАИНА

«Белые» айфоны вкладываются в экономику

Насколько весомыми являются налоговые отчисления официального дистрибьютора?

У нас все прозрачно, поэтому давайте предметно по цифрам. Так, за год мы продаем техники на 10 млрд грн. А значит, только НДС с этого составляет два миллиарда гривен, поскольку он уплачивается при импорте, который осуществляет «Эппл Украина».

Впрочем, это далеко не все. Просто другие цифры несколько сложнее подсчитать. К примеру, мы дополнительно платим немало других налогов и сборов: налоги с официальной зарплаты — это около 110 млн грн, налог на прибыль, экологические, земельные и другие сборы. Добавлю, что средняя зарплата в нашей компании, где работает более 200 человек, составляет около 60 тысяч гривен. Понятно, что она полностью «белая».

Добавлю, что с момента полномасштабного вторжения, АСБИС-УКРАИНА как добросовестный работодатель сохранил все рабочие места.

Как «серый» импорт влияет на конкурентоспособность вашего бизнеса? Не возникает ли соблазна «уравнять правила игры» и также пойти теневыми схемами?

Мы большой системный бизнес, который не мыслит одним днем или даже годом. Нашей метеринской компании ASBISC ENTERPRISES на днях исполнилось 35 лет. В Украине же юрлицо АСБИС-УКРАИНА зарегистрировано с 1997 года и с тех пор не менялось. Такая длительная история свидетельствует о нашей публичности и ответственности.

Более того, мы убеждены, что легальность и прозрачность бизнеса — неотвратимый путь и неотъемлемая часть евроинтеграции. В ЕС на уровне потребителя даже не возникает мысли, что можно искать неофициально импортируемые товары. Это часть социального контракта, где присутствует и неотвратимость наказания за уклонение от уплаты налогов.

«Серость» — не только о цене

Чем рискуют покупатели «серых» iPhone и почему нужно покупать только «белую» технику?

Приобретая официальные товары, вы получаете устройства, адаптированные для Украины, с гарантией и полной защитой потребителя.

Это не только о ремонте. Например, если ваш Apple ID блокируется, устройство может стать «кирпичом». Единственный способ разблокировки — подтверждение официальной покупки. С приобретенным «белым» телефоном, даже если вы потеряли чек, вы можете обратиться к продавцу, продублировать его и отправить в службу поддержки Apple — и проблема будет решена. С «серым» товаром это невозможно, даже если у вас будет поддельный чек.

Есть и много других технических нюансов, о которых люди узнают, когда сталкиваются с проблемой. Например, некоторые устройства, предназначенные для рынка США, могут иметь только две электронные SIM-карты (eSIM), тогда как для Украины устройства идут с одной электронной и одной физической SIM-картой.

Фото: Виталий Мельниченко, директор официального дистрибьютора техники Apple АСБИС-УКРАИНА

Как можно удостовериться, что я покупаю легально импортированный товар? Какие практические советы вы можете дать покупателям?

Прежде всего уверенность в легальности импорта — фискальный чек. Второй признак — маркировка на коробке. На товаре, предназначенном для продажи в Украине, есть заводская маркировка «импортер Эппл Украина».

В последнее время государство уделяет больше внимания «серому» импорту. Поэтому ряд бизнесов придумали другой подход. Например, небольшую партию товара завозят официально, «для прикрытия». Де-факто же продается гораздо больше девайсов. Это происходит из-за лазеек в законодательстве, и большинство таких устройств продают без фискального чека.

Возможно ли, по вашему мнению, изменение культуры потребления в Украине, которое привело бы к осознанию, что «купить дешевле серую технику» — на самом деле плохое решение?

Надо осознавать текущую ситуацию. Люди в Украине оправданно хотят иметь определенный уровень жизни и комфорта, хотя средние доходы у нас ощутимо меньше, чем у европейских соседей. И частично логику выбора более дешевого, хоть и «серого» айфона, или любой другой техники можно понять. Чего не хватает в нашем обществе — это осознание того, что покупка «белого» устройства также является инвестицией в уровень жизни. Через налоги, создание официальных рабочих мест, легальный оборот средств в экономике. Здесь все взаимосвязано и работает по принципу цепной реакции.

Поэтому миссия изменения культуры возможна, но она долгосрочная. Мы осознаем это, и стараемся вносить свой вклад, ведя просветительскую работу и объясняя пользователям разницу. Это делают все «белые» бизнесы. Это делает и государство, например, с кампанией против зарплаты «в конвертах». На рынке есть определенные изменения по этому поводу. Ситуация улучшается, но, это не так быстро, как хотелось бы.

Фото: сервисный центр АСБИС–УКРАИНА

Завершим наш разговор темой не об импорте. Насколько украинский рынок важен для Apple и когда мы можем ждать украиноязычную Siri?

Украина однозначно важна для Apple. Открытие локального представительства состоялось в 2020 году, и компания была нацелена на развитие этого рынка. К сожалению, по понятным причинам, есть определенная пауза, ведь Apple не готова подвергать своих работников рискам безопасности.

Но это не означает, что Украина — «серая зона» на карте Apple. Вспомните лишь, что когда-то украинская раскладка на клавиатуре для макбука казалась чем-то невозможным. Сейчас же эти устройства изготавливаются исключительно под Украину, с украинскими буквами на клавиатуре.



Поэтому я уверен, что после окончания войны внимание Apple к запросам украинцев и отечественного рынка усилится — и положительные изменения скажутся очень быстро.