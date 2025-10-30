Почему четыре из пяти iPhone в Украине «серые», и как это вредит всем? Откровенный разговор с официальным дистрибьютором Apple
АСБІС-УКРАЇНА
Украинская экономика переживает непростые времена по понятным причинам. Впрочем, ситуацию осложняют и непрозрачные практики со стороны отдельных продавцов техники. Доля неофициально ввезенных товаров — то есть тех, с которых не уплачиваются налоги, — за последние годы только выросла. Например, по данным, которые озвучил в интервью Виталий Мельниченко, директор официального дистрибьютора техники Apple АСБИС-УКРАИНА, лишь 21% iPhone завозится в страну легально.
Виталий Мельниченко,
Что это означает для экономики, почему потребители сознательно выбирают «серые» схемы и как работает официальный дистрибьютор Apple в Украине — об этом в разговоре с Виталием Мельниченко.
«Официальный Apple» в Украине есть
Виталий, по вашим данным, только каждый пятый iPhone завозится в Украину официально. Как это влияет на экономику и как меняется ситуация с начала полномасштабной войны?
Очевидно, это негативно влияет на экономику. Но здесь стоит смотреть шире. Айфоны — хоть и тема на слуху у всех, проблема теневой экономики выходит далеко за пределы Apple. Только на рынке iPhone потери бюджета достигают около семи миллиардов гривен ежегодно. К сожалению, с начала полномасштабной войны доля теневого импорта только растет. Раньше легальным был примерно каждый третий-четвертый телефон, а сейчас — только каждый пятый.
Эти 7 млрд грн касаются только непосредственно iPhone, тогда как в целом по всей технике Apple, с макбуками, часами, наушниками, аксессуарами, потери составляют не менее 10 млрд грн [Для сравнения — это 2,5 годовых бюджета Житомира]. Похожие проблемы с импортом без уплаты налогов есть и с другими брендами.
Проблема более комплексная, чем просто неуплаченный с гаджета налог. Стоит понимать, что если телефон продается «неофициально», без фискального чека, то с вероятностью 99% это работа «серого бизнеса». Это влечет за собой отсутствие официального трудоустройства штата «серых» игроков или оформление, но с минимальной зп, уклонение от налогов на доходы и других сборов.
В чем, по вашему мнению, основная причина такой ситуации, и что делает государство для противодействия?
На сегодня, к сожалению, люди сознательно делают выбор в пользу «теневых» iPhone исключительно из-за ценового фактора. Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%, и это уже ощутимая разница в стоимости.
Сейчас власть обращает внимание на эту проблему, хотя раньше этого не хватало. Есть хорошие импульсы и инициативы от Налогового комитета Верховной Рады и соответствующих правоохранительных органов. Однако, пока еще не хватает координации между контролирующими органами, чтобы их конечная цель совпадала. Мы надеемся, что те реформы, которые запускаются, приведут к цепной реакции и усилению позиций легального бизнеса.
Ваша компания — официальный дистрибьютор Apple в Украине. Что это значит с точки зрения покупателя iPhone или другой «яблочной» техники?
Во-первых, хочу развеять миф, что в Украине нет «официального Apple». Есть компания «Эппл Украина» — дочерняя компания Apple Inc., которая является официальным представителем Apple в Украине и импортером продукции в нашу страну. Любой может проверить, кто является авторизованным партнером, например, на сайте apple.com.
АСБИС-УКРАИНА имеет статус Value Added Distributor. Это означает, что мы занимаемся не только логистикой, но и полным спектром услуг: продвижением и рекламой, контролем и развитием розничных точек, обучением продавцов, гарантийным обслуживанием
Потребителю это дает немало преимуществ. Основное — это то, что продукт предназначен и адаптирован для рынка Украины и соответствует нашему законодательству: есть соответствующая маркировка официального импортера, инструкция и гарантийные условия на украинском языке. И, конечно, основное условие официального товара — сертификат соответствия. Кроме того, это и официальное обслуживание, гарантии, ремонт и другие сервисы по стандартам Apple. И, конечно, 100% уплата всех налоговых и таможенных сборов.
Насколько сложно было получить этот статус, и что он требует от компании?
У нас этот статус с 2016 года. АСБИС-УКРАИНА является частью большой глобальной компании ASBISC ENTERPRISES PLC, которая работает примерно в 30 странах. Впрочем, партнерство такого уровня с Apple есть только в части из них.
Для получения статуса необходимо соответствовать многим требованиям Apple. Производитель тщательно оценивает соблюдение комплаенса, а также структуру компании, ее возможности и прозрачность. Наша материнская компания имеет листинг на Варшавской бирже, что требует максимальной прозрачности и регулярного информационного освещения деятельности.
Кроме Apple, в портфеле компании АСБИС-УКРАИНА на сегодня более 60 брендов. Такое доверие и сотрудничество с мировыми производителями свидетельствует о чистой и прозрачной репутации компании, работа над которой велась годами.
«Белые» айфоны вкладываются в экономику
Насколько весомыми являются налоговые отчисления официального дистрибьютора?
У нас все прозрачно, поэтому давайте предметно по цифрам. Так, за год мы продаем техники на 10 млрд грн. А значит, только НДС с этого составляет два миллиарда гривен, поскольку он уплачивается при импорте, который осуществляет «Эппл Украина».
Впрочем, это далеко не все. Просто другие цифры несколько сложнее подсчитать. К примеру, мы дополнительно платим немало других налогов и сборов: налоги с официальной зарплаты — это около 110 млн грн, налог на прибыль, экологические, земельные и другие сборы. Добавлю, что средняя зарплата в нашей компании, где работает более 200 человек, составляет около 60 тысяч гривен. Понятно, что она полностью «белая».
Добавлю, что с момента полномасштабного вторжения, АСБИС-УКРАИНА как добросовестный работодатель сохранил все рабочие места.
Как «серый» импорт влияет на конкурентоспособность вашего бизнеса? Не возникает ли соблазна «уравнять правила игры» и также пойти теневыми схемами?
Мы большой системный бизнес, который не мыслит одним днем или даже годом. Нашей метеринской компании ASBISC ENTERPRISES на днях исполнилось 35 лет. В Украине же юрлицо АСБИС-УКРАИНА зарегистрировано с 1997 года и с тех пор не менялось. Такая длительная история свидетельствует о нашей публичности и ответственности.
Более того, мы убеждены, что легальность и прозрачность бизнеса — неотвратимый путь и неотъемлемая часть евроинтеграции. В ЕС на уровне потребителя даже не возникает мысли, что можно искать неофициально импортируемые товары. Это часть социального контракта, где присутствует и неотвратимость наказания за уклонение от уплаты налогов.
«Серость» — не только о цене
Чем рискуют покупатели «серых» iPhone и почему нужно покупать только «белую» технику?
Приобретая официальные товары, вы получаете устройства, адаптированные для Украины, с гарантией и полной защитой потребителя.
Это не только о ремонте. Например, если ваш Apple ID блокируется, устройство может стать «кирпичом». Единственный способ разблокировки — подтверждение официальной покупки. С приобретенным «белым» телефоном, даже если вы потеряли чек, вы можете обратиться к продавцу, продублировать его и отправить в службу поддержки Apple — и проблема будет решена. С «серым» товаром это невозможно, даже если у вас будет поддельный чек.
Есть и много других технических нюансов, о которых люди узнают, когда сталкиваются с проблемой. Например, некоторые устройства, предназначенные для рынка США, могут иметь только две электронные SIM-карты (eSIM), тогда как для Украины устройства идут с одной электронной и одной физической SIM-картой.
Как можно удостовериться, что я покупаю легально импортированный товар? Какие практические советы вы можете дать покупателям?
Прежде всего уверенность в легальности импорта — фискальный чек. Второй признак — маркировка на коробке. На товаре, предназначенном для продажи в Украине, есть заводская маркировка «импортер Эппл Украина».
В последнее время государство уделяет больше внимания «серому» импорту. Поэтому ряд бизнесов придумали другой подход. Например, небольшую партию товара завозят официально, «для прикрытия». Де-факто же продается гораздо больше девайсов. Это происходит из-за лазеек в законодательстве, и большинство таких устройств продают без фискального чека.
Возможно ли, по вашему мнению, изменение культуры потребления в Украине, которое привело бы к осознанию, что «купить дешевле серую технику» — на самом деле плохое решение?
Надо осознавать текущую ситуацию. Люди в Украине оправданно хотят иметь определенный уровень жизни и комфорта, хотя средние доходы у нас ощутимо меньше, чем у европейских соседей. И частично логику выбора более дешевого, хоть и «серого» айфона, или любой другой техники можно понять. Чего не хватает в нашем обществе — это осознание того, что покупка «белого» устройства также является инвестицией в уровень жизни. Через налоги, создание официальных рабочих мест, легальный оборот средств в экономике. Здесь все взаимосвязано и работает по принципу цепной реакции.
Поэтому миссия изменения культуры возможна, но она долгосрочная. Мы осознаем это, и стараемся вносить свой вклад, ведя просветительскую работу и объясняя пользователям разницу. Это делают все «белые» бизнесы. Это делает и государство, например, с кампанией против зарплаты «в конвертах». На рынке есть определенные изменения по этому поводу. Ситуация улучшается, но, это не так быстро, как хотелось бы.
Завершим наш разговор темой не об импорте. Насколько украинский рынок важен для Apple и когда мы можем ждать украиноязычную Siri?
Украина однозначно важна для Apple. Открытие локального представительства состоялось в 2020 году, и компания была нацелена на развитие этого рынка. К сожалению, по понятным причинам, есть определенная пауза, ведь Apple не готова подвергать своих работников рискам безопасности.
Но это не означает, что Украина — «серая зона» на карте Apple. Вспомните лишь, что когда-то украинская раскладка на клавиатуре для макбука казалась чем-то невозможным. Сейчас же эти устройства изготавливаются исключительно под Украину, с украинскими буквами на клавиатуре.
Поэтому я уверен, что после окончания войны внимание Apple к запросам украинцев и отечественного рынка усилится — и положительные изменения скажутся очень быстро.