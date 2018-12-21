Не забыли. Apple вскоре возродит iPad mini
Гаджеты

Сегодня, 17:20

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Не забыли. Apple вскоре возродит iPad mini

iPad mini 5 может выйти уже в следующем году

Компания Apple собирается выпустить новый планшет iPad mini, который не получал обновлений с 2015 года.

Модель iPad mini 2015 можно купить до сих пор в конфигурации на 128 ГБ, сообщает 9to5mac.com со ссылкой на китайские СМИ. 

Ранее информация о планшете iPad mini пятого поколения появилась в отчете известного аналитика Мин-Чи Куо, который заявил, что модель выйдет в конце 2018 или начале 2019 года. Сегодня китайские СМИ сообщили, что устройство может поступить в массовое производство до конца декабря, что предполагает запуск в первые пару месяцев 2019 года.

Для поклонников форм-фактора iPad mini пока не ясно, чего ожидать от iPad mini 5. Куо ранее уверял, что гаджет получит более дешевый экран и процессор. Китайский источник соглашается с этим, называя устройство "недорогим".

Поскольку Apple в настоящее время продает iPad mini только в 128-Гбайтных моделях по цене от $399, у компании есть достаточно возможностей для снижения цены.

Также Apple планирует выпустить обновленный iPad начального уровня. 10-дюймовый iPad, который по-видимому, заменит 9,7-дюймовую модель, получит более тонкую рамку и дебютирует во второй половине 2019 года. Его стоимость не должна сильно отличаться от $329, который сейчас просят за "дешевый" iPad.

Теги:   IPad Apple

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