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Lenovo анонсировала смартфон, который "лучше Xiaomi"
Гаджеты

Сегодня, 12:27

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Lenovo анонсировала смартфон, который "лучше Xiaomi"

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Фото: Weibo

Китайская компания Lenovo подогревает интерес к своему новому смартфону Z5s, сравнивая модель с гаджетами от Xiaomi.

В частности, производитель уверяет, что тройная настройка камеры Lenovo Z5s предлагает лучший опыт фотосъемки, чем Xiaomi Mi 8, сообщает GizmoChina

Xiaomi Mi 8 в настоящее время занимает 9 место в рейтинге мобильной фотографии DxOMark. В тестах фотографии и видеографии он набрал соответственно 105 и 88 баллов. Смартфон оснащен двойной камерой, которая включает два модуля по 12 мегапикселей. В то же время, Lenovo Z5s оснащен тройным блоком основной камеры. Расположение датчиков тройной камеры напоминает Huawei P20 Pro.

Ранее из тизеров стало известно, что Lenovo Z5s получит чипсет Qualcomm Snapdragon 678 и предустановленную Android 9 Pie. Минимальные характеристики телефона на сайте TENAA, показывают, что он будет продаваться с 6,3-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 3210 мАч.

В базе данных тестового пакета Geekbench уже появились результаты тестирования смартфона с кодовым названием Lenovo L78071, под которым скрывается Lenovo Z5s. Geekbench подтверждает, что смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie. В однопоточном режиме результат тестирования 2227, а при использовании всех ядер одновременно устройство набрало 6770 баллов.

Ходят слухи, что Lenovo уже отправила смартфон Lenovo Z5s представителям сервиса DxOMark. Тем не менее, сравнительные оценки еще не доступны.

Смартфон Lenovo Z5s будет официально представлен 18 декабря на специальном мероприятии в штаб-квартире Lenovo в Пекине. Также ожидается, что китайский производитель выпустит спецверсию Lenovo Z5s.

 

Теги:   Смартфон Lenovo Xiaomi

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