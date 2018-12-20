Кто шпион? Смартфон OnePlus 7 сфотографировали в офисе компании
Гаджеты

Сегодня, 08:04

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Кто шпион? Смартфон OnePlus 7 сфотографировали в офисе компании

Обсуждение нового смартфона

Фото: twitter.com/IshanAgarwal24

В 2019 году от компании OnePlus ждут двух новых флагманов, один из которых удалось сфотографировать во время внутренней презентации.

Предположительно, на снимке изображен смартфон OnePlus 7, сообщает Android Central

Эта фотография, очевидно, сделана на встрече в офисе OnePlus с презентацией о предстоящем телефоне. Устройство можно увидеть в виде рендера на экране. Но важно то, что такой же гаджет держит в руках исполнительный директор OnePlus Пит Лау.

"Вот первый взгляд на грядущее устройство OnePlus, о котором я мало что знаю. Это изображение показывает устройство в стадии прототипа, и оно не окончательно, но, вероятно, именно так устройство может выглядеть в конечном итоге. Это Пит и само устройство", - написал в своем блоге пользователь Twitter под ником IshanAgarwal24.

Передняя часть устройства очень похожа на OnePlus 6T, но на задней панели есть новый круглый модуль с камерой, которого не было на прошлых телефонах OnePlus. Модуль немного больше, чем его аналог у двойной камеры на 6 и 6T. Возможно, телефон, показанный здесь, получит три или больше камер на задней панели.

Стоит отметить, что такой дизайн значительно отличается от последних устройств компании, а камера напоминает дизайн камеры смартфонов Motorola. Также некоторые находят в такой камере сходство с Nokia Lumia 1020.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор OnePlus Пит Лау во время Snapdragon Tech Summit заявил, что OnePlus первой выпустит смартфон 5G в Европе. Сначала смартфон с новым типом передачи данных появится в магазинах британского оператора EE. По словам Пита Лау, флагманский смартфон OnePlus 2019 года первым получит мобильную платформу Snapdragon 855.

Теги:   Флагманский смартфон OnePlus Смартфон

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