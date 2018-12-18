Кто больше? Чехол для Nokia 9 подтвердил камеру с 5 модулями

Источники подтверждают, что компания HMD Global готовит флагманский телефон Nokia 9 PureView с пятью задними камерами.

Эти сведения подтверждают и производители чехлов, один из которых попал к журналистам GizmoChina.

Новые живые фотографии чехла для Nokia 9 PureView выглядят очень правдоподобно и совпадают с заводскими изображениями, которые были опубликованы в предыдущем месяце. В кейсе для будущего флагманского смартфона Nokia есть семь вырезов. Пять из них — под различные сенсоры камер. Другие два сделаны под двухтональную светодиодную вспышку и датчик приближения.

Гаджет получит 5,99-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD +, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и батарею на 4150 мАч. Выреза для сканера отпечатка на задней панели нет, так что Nokia 9 PureView может стать первым смартфоном Nokia с экранным сканером отпечатков пальцев.

Нижний край смартфона может получить порт USB-C и внешний динамик. Левая сторона телефона выглядит пустой, в то время как правая сторона телефона оснащена переключателем громкости и кнопкой питания. Небольшие круглые вырезы на верхнем и нижнем краях корпуса чехла могут быть предназначены для двух микрофонов.

По последней информации, анонс Nokia 9 PureView перенесли с этого года на следующий, поскольку руководство HMD Global оказалось недовольно качеством снимков новой камеры. Официальный анонс устройства ожидается в январе 2019 года на Consumer Electronics Show (CES) или на выставке Mobile World Congress (MWC) в феврале.

Пока рекорд по количеству основных камер удерживает Samsung Galaxy A9 (2018), у которого четыре модуля. В первом квартале 2019 года к нему, судя по слухам, присоединится флагман Huawei P30 Pro.