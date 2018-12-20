Это норма. Apple подтвердила, что некоторые iPad Pro слегка согнуты
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Сегодня, 11:57

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Это норма. Apple подтвердила, что некоторые iPad Pro слегка согнуты

Пример изогнутого планшета

Фото: forums.macrumors.com

Компания Apple согласилась с обвинениями пользователей, что некоторые из ее iPad Pro 2018 года выпускаются с очень небольшим изгибом в алюминиевом корпусе.

Но, по мнению компании, это является побочным эффектом производственного процесса и не должно отрицательно влиять на производительность флагманского iPad, пишет The Verge

По словам Apple, это происходит из-за процесса охлаждения, в котором участвуют металлические и пластиковые компоненты iPad Pro во время производства. Такая проблема встречается в обеих версиях нового iPad Pro.

Такое заявление компании было сделано после того, как некоторые клиенты в социальных сетях и на форумах заявили, что их iPad Pro получили небольшой изгиб без какого-либо плохого обращения или ненормального давления на корпус. Есть сообщения от людей, которые считают, что это происходило постепенно в ходе обычного повседневного использования.

"И я могу лично за это ручаться: мой 11-дюймовый iPad Pro показал некоторую кривизну через две недели", - пишет журналист The Verge Крис Велш.

Согласно отчетам пользователей, проблема может быть более выраженной в LTE-версии iPad Pro из-за линии антенны, которая разделяет две секции металла. Именно здесь некоторые пользователи заметили изгиб. Однако некоторые покупатели модели Wi-Fi также утверждают, что столкнулись с подобным.

"За два месяца я не видел ни одного сообщения о том, что iPad Pro выходит из строя из-за изгиба. Apple утверждает, что опасения по поводу структурной жесткости iPad Pro необоснованны и что она следит за продуктом", - признает Крис Велш.

Эта уверенность говорит о том, что это не повторение скандала 2014 года, когда интернет был заполнен новостями о том, что iPhone 6 и iPhone 6 Plus сгибаются в карманах людей. Тогда компания Apple в конечном итоге запустила программу ремонта по этому вопросу и дала гарантию, что больше такое не повторится.

Теги:   Планшет IPad Apple

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