Apple патентует умные медицинские перчатки

Компания Apple изобрела перчатки для мониторинга здоровья. Они созданы на основе "умной ткани" и контролируют артериальное давление и другие показатели пользователя.

Сама "умная ткань" от Apple придумана одновременно с перчатками и описывается в двух отдельных документах, сообщает профильный сайт Patently Apple.

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало все три патентных заявки от Apple, которые касаются умных тканей. Самый интересный относится к перчатке, которая в основном объединяет интеллектуальные ткани с интегральными схемами и датчиками.

Перчатка работает в сочетании с устройством Apple, таким как Apple Watch или iPhone. Специальные датчики внутри перчатки могут включать датчик кровяного давления, датчик дыхания, датчик сердечного ритма и многое другое. Данные отправляются из перчаток на гаджет для представления результатов.

Как утверждается в патенте, умная перчатка Apple может включать и нетканые материалы, чтобы придать перчатке жизнеспособную форму. Конструкции могут быть выполнены из пластика, металла, стекла, керамики, а также таких материалов, как сапфир или кожа.

В некоторых конфигурациях перчатка может включать один или несколько слоев материала, включая слои полимера, металла, стекла, керамики, подложки, на которые были установлены компоненты или тонкопленочные устройства, такие как транзисторы.

Заявка на патент Apple была первоначально подана еще в марте 2018 года. Учитывая, что это патентная заявка, сроки выхода такого продукта на рынок в настоящее время неизвестны.