48 мегапикселей. В Китае представили смартфон Honor V20

Компания Huawei провела китайскую презентацию флагманского смартфона Honor V20, который получил модуль основной камеры на 48 МП.

Honor V20 построен на 6,4-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением 1080p и необычным соотношением сторон: 19,25:9, сообщает GSMArena.

Гаджет получил процессор Kirin 980, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Смартфон обошелся без OLED-экрана, это означает, что сканера отпечатков пальцев под экраном нет - вместо него есть обычный.

В дополнение к процессору Honor V20 предлагает еще и технологию GPU Turbo 2.0, оптимизированную для ресурсоемких игр. Охлаждение процессора осуществляется при помощи жидкостной системы, то есть тепловой трубки.

Производитель отмечает двойной модуль основной камеры в Honor V20 с двумя процессорами обработки изображений. При съемке в условиях плохой освещенности пользователю доступен специальный ночной режим 48MP AI HDR. Также аппарат оборудован сенсором ToF, который определяет расстояние до объектов в кадре и позволяет создавать их точные 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности.

Honor V20 стал первым смартфоном компании, который получил возможность замедленной съемки со скоростью 960 кадров в секунду. Селфи-камера представлена одинарным датчиком с разрешением 25 мегапикселей. Обе камеры получили поддержку функций искусственного интеллекта для автоматического распознавания сцены в кадре и постобработки снимков.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч получил поддержку SuperCharge 22,5 Вт - 4,5 В / 5 А. Силовой элемент должен заряжаться до 55% за 30 минут или до 100% в течение полутора часов, поскольку именно такие результты показывал в тестах Huawei Mate 20 с такими же настройками мощности.

Honor View 20 выпускается в трех цветах - красном, синем и черном. Вариант на 6/128 ГБ в Китае стоит 2 999 юаней ($435), а вариант на 8/128 ГБ - 3499 юаней ($510). Версия Moschino поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища и стоит 3999 юаней ($580).

Продажи новинки в Китае начнутся 28 декабря, а о международной доступности и ценах будет объявлено 22 января на специальном мероприятии в Париже.