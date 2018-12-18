48 мегапикселей. Huawei показала смартфон Nova 4

Компания Huawei представила смартфоны четвертого поколения линейки Nova на мероприятии в Китае.

Новинка выделяется сенсорами тройной основной камеры и отверстием в экране, пишет The Verge.

В верхнем левом углу экрана предусмотрено небольшое отверстие диаметром 4,5 мм. В этой "дырке" располагается 25-мегапиксельная селфи-камера: утверждается, что применен самый маленький в отрасли модуль — размером всего 3,05 мм. Журналисты отмечают, что бренд Samsung превзошел Huawei, анонсировав Galaxy A8 с аналогичным устройством селфи-камеры, однако вырез в экране Huawei - меньше.

На задней панели смартфона Huawei Nova 4 расположен вертикальный тройной модуль камеры. В дополнение к основному модулю камеры, предлагаются модуль с широкоугольным объективом и вспомогательный модуль для создания эффекта боке. Аппарат получит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, 16-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом, а также 2-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.4.

По заявлениям Huawei, тройная основная камера получит поддержку HDR Pro, алгоритмов бьютификации, съемки замедленных видео 960 fps, супер быстрой фокусировки, цифровой стабилизации (EIS), 3D Emoji, распознавания сцен и объектов.

В устройстве применяется процессор Kirin 970. Другие спецификации Nova 4 включают 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310 x 1080, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, датчик отпечатков пальцев, установленный сзади, быструю зарядку 18 Вт через USB-C и батарею на 3750 мАч.

Модель Nova 4 будет стоить 3399 юаней, то есть около $490 за модель с указанными выше характеристиками. Но компания готовится представить и более дешевый вариант по цене $450, в этой версии 48-мегапиксельный датчик заменят на 20-мегапиксельный блок. Скорее всего, телефон появится в Индии и Европе после запуска в Китае.