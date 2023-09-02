Meta планирует запустить в ЕС платные версии Facebook и Instagram — NYT

2 сентября, 05:34
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Марк Цукерберг, СЕО Meta (Фото:Рейтер)

Марк Цукерберг, СЕО Meta (Фото:Рейтер)

Компания Meta, который принадлежат Facebook и Instagram, рассматривает идею запустить на рынке ЕС платные версии этих соцсетей, которые не будут содержать рекламу. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники, говорившие на условиях анонимности.

В самой компании отказались от комментариев.

По словам источников, предоставив альтернативу рекламным сервисам, которые полагаются на анализ данных пользователей, Meta может попытаться защититься от проблем конфиденциальности и других проверок со стороны европейских регуляторов.

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Подписчики платных версий не будут видеть рекламные объявления. В то же время компания продолжит предлагать обычные, бесплатные версии с рекламой.

Сроки запуска и цена платных версий Facebook и Instagram пока остаются неизвестными.

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Некоторые инсайдеры Meta думают, что возможность отказаться от рекламного сервиса с сохранением при этом доступа к соцсетям через платные версии поможет уменьшить беспокойство некоторых регуляторов ЕС.

В январе ирландские регуляторы оштрафовали Meta на 390 млн евро за то, что компания заставляла юзеров принимать персонализированную рекламу как условие использования Facebook.

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Ранее высший суд ЕС фактически запретил Meta объединять данные о пользователях, собранные на ее платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, а также на сторонних сайтах и в приложениях, если компания не получит на это явного согласия пользователей.

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Теги:   Facebook Марк Цукерберг Instagram ЕС Meta

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