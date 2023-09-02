Meta планирует запустить в ЕС платные версии Facebook и Instagram — NYT 2 сентября, 05:34 Марк Цукерберг, СЕО Meta (Фото:Рейтер)

Компания Meta, который принадлежат Facebook и Instagram, рассматривает идею запустить на рынке ЕС платные версии этих соцсетей, которые не будут содержать рекламу. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники, говорившие на условиях анонимности.

В самой компании отказались от комментариев.

По словам источников, предоставив альтернативу рекламным сервисам, которые полагаются на анализ данных пользователей, Meta может попытаться защититься от проблем конфиденциальности и других проверок со стороны европейских регуляторов.

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Подписчики платных версий не будут видеть рекламные объявления. В то же время компания продолжит предлагать обычные, бесплатные версии с рекламой.

Сроки запуска и цена платных версий Facebook и Instagram пока остаются неизвестными.

Некоторые инсайдеры Meta думают, что возможность отказаться от рекламного сервиса с сохранением при этом доступа к соцсетям через платные версии поможет уменьшить беспокойство некоторых регуляторов ЕС.

В январе ирландские регуляторы оштрафовали Meta на 390 млн евро за то, что компания заставляла юзеров принимать персонализированную рекламу как условие использования Facebook.

Ранее высший суд ЕС фактически запретил Meta объединять данные о пользователях, собранные на ее платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, а также на сторонних сайтах и в приложениях, если компания не получит на это явного согласия пользователей.