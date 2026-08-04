Два в одному. Вчені створили мембрану, яка очищує морську воду від нафти та опріснює її за допомогою сонця

Науковці створили мембрану, яка одночасно очищає морську воду від нафти й опріснює її.

Дефіцит прісної води загострюється в Африці, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії через зростання населення й промисловості. Сонячне опріснення — перспективне рішення, бо технологія використовує енергію сонця й потребує мало електрики.

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На практиці морська вода поблизу портів і промислових зон часто забруднена нафтою, яка забиває мембрани й знижує їхню ефективність. Більшість експериментальних систем показували хороші результати лише в лабораторіях із чистою водою — про роботу в забруднених умовах було відомо мало.

Вирішити цю проблему спробувала команда Пусанського національного університету під керівництвом професора Санхьона Чона. Дослідники розробили гідрогелеву мембрану, яка одночасно відділяє нафту й опріснює воду сонячним теплом — без окремих етапів очищення.

Мембрана має структуру «Янус»: кожна сторона виконує свою функцію. Одна поверхня пропускає воду, блокуючи краплі нафти, а інша містить наночастинки оксиду міді у вуглецевій оболонці. Такий поділ функцій усунув головну проблему і відділення нафти більше не заважає нагріванню під сонцем.

Під час випробовувань мембрана видаляла понад 99,99% нафти із забрудненої морської води, зберігаючи стабільну ефективність незалежно від розміру крапель і кількості циклів. Швидкість випаровування сягала близько 0,05 галона на квадратний фут за годину — майже втричі більше, ніж у звичайних.