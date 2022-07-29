Инопланетяне против драконов. Американец попробовал попасть на базу ВВС США, чтобы спасти отечество 29 июля, 13:48 Американец пытался пробраться на базу Космических сил, чтобы спасти США от драконов (Фото:US SPACE FORCE)

Кори Джонсон, житель Флориды, услышал приказ президента США в своей голове. Воображаемый Джо Байден сообщил, что американские инопланетяне сражаются с китайскими драконами.

Инцидент произошел на базе Космических сил Патрик во Флориде. Местный житель пытался проникнуть на режимный объект, поскольку считал, что выполняет секретное задание государственной важности, данное ему лично президентом Соединенных Штатов.

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Голос последнего Кори Джонсон услышал в своей голове. Джо Байден проинформировал его, что сейчас происходит противостояние между США и Китаем. На стороне первых сражаются инопланетяне, а Поднебесную представляют драконы.

Байден также приказал Джонсону немедленно поставить в известность о боевых действиях ВВС США.

Джонсон проявил сознательность и поспешил выполнить задание президента. Для этого он угнал грузовик Ford F-150 и отправился на базу Патрик. Однако попасть на ее территорию у неравнодушного гражданина не вышло — его задержали представители правоохранительных органов, которым уже поступило сообщение об угоне.

Нарушитель был задержан, а ВВС США все же узнали об инопланетно-драконьем конфликте благодаря местным СМИ.

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