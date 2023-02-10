Богатые не значит умные. Шведские ученые провели необычное исследование интеллекта людей 10 февраля, 16:07 Уровень доходов не всегда связан с интеллектом (Фото:pixabay)

Изучив данные о зарплатах взрослых шведов и сопоставив их с результатами теста на IQ, ученые из Линчепингского университета опровергли популярный миф о том, что доход напрямую зависит от умственных способностей.

Ученые выяснили, что до определенного уровня уровень заработной платы действительно коррелируется с показателями интеллекта. Так бывает у людей с низким, средним и высоким доходом. Но у 1% самых богатых людей (с зарплатой выше 60 тыс. евро) IQ оказался почему-то ниже, чем у тех, кто получает 30 и меньше тыс. евро.

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В последние годы в академических и общественных кругах обсуждалось растущее неравенство. Главным аргументом в пользу большой дифференциации доходов считается то, что последние могут мотивировать людей.

Однако шведские ученые доказали, что все не так просто. Они считают, что сейчас доходы распределяются не самым справедливым образом.

Помимо размера заработной платы, исследователи проанализировали показатели интеллекта представителей разных профессий. Оказалось, что разные профессии с различным социальным престижем тоже не коррелируют с когнитивными возможностями.

У бухгалтеров, врачей, юристов, профессоров, судей и членов парламента оказались приблизительно одинаковые показатели IQ.







