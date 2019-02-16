Я устал, я ухожу. Что нужно знать об утере марсохода NASA Opportunity?
Вчера, 10:003433
Вчера, 10:003433
Opportunity это один из 9 космических аппаратов, которые успешно высадились на Марсе и проводили там научные исследования. Opportunity совершил посадку на Марсе в кратере Игл, на плато Меридиана 25 января 2004-го.
Opportunity был третьим по счету автономным марсоходом NASA, после Spirit, Sojourner и MER, а его наследником стал более продвинутый и мощный Curiosity. Главной задачей Opportunity было изучение почвы, минералов и геологических процессов на Марсе.
Летом 2018-го Opportunity не выдержал марсианской пылевой бури и погрузился в глубокий сон из-за нехватки энергии для своих батарей. Марсоход должен был сохранить минимальное количество энергии для работы часов и войти в рабочий режим, когда буря утихнет и Солнце снова сможет питать аппарат.
На днях NASA предпринимало последние попытки связаться с марсоходом, и 13 февраля 2019-го объявило о завершении Opportunity на Марсе. Сотрудники национальной аэрокосмической администрации США писали в Twitter, что последняя попытка связаться с марсоходом была довольно волнующей и трогательной. Некоторые члены команды не смогли сдержать слез.
Этот марсоход стал настоящим героем для человечества и поставил рекорд, как аппарат, который дольше всего эксплуатировался на поверхности Марса.
Изначально предполагалось, что Opportunity будет работать до 90 дней и сможет проехать чуть более одного километра. На самом же деле роботизированное устройство проработало почти 15 лет и преодолело более 45 км, исследуя особенности Красной планеты.
Фото: NASA
Имея на своем борту ограниченное количество научного оборудования (несколько спектрометров, магниты, скребок и камеры), марсоход собрал колоссальный объем данных о Марсе и помог ученым узнать много точной информации о прошлом и настоящей нашей соседней планеты.
Opportunity сделал почти 220 тыс. снимков, помог ученым определить, что на плато Меридиана, где высадили аппарат, ранее был соленый океан, а весь Марс много лет назад был куда более благоприятным местом для жизни, с водой и, возможно, микроорганизмами.
Фото: NASA
Легендарный марсоход также помог усовершенствовать будущие аппараты, исследовав изменчивые и жесткие климатические условия Марса с его разреженной атмосферой и слабым притяжением, вызывающих пылевые бури, от которых, собственно, и погиб Opportunity.
NASA рассчитывала на солнечные батареи Opportunity, которые должны были питать аппарат даже во время сна. Но прошлогодняя пылевая буря затянулась на несколько месяцев, и устройство буквально не смогло разбудить само себя, поскольку для “будильника” не хватило энергии.
Ученые более 800 раз пытались связаться с Opportunity за последние полгода, но ни одна из попыток так и не увенчалась успехом.
В ту же пылевую бурю попал и марсоход Curiosity, который NASA посадила на другую часть Марса в августе 2012-го. В отличие от Opportunity, который оснащен только солнечными панелями, Curiosity может спокойно работать при любом уровне освещения, поскольку он получает энергию от радиоизотопного термоэлектрического генератора.
Curiosity является более продвинутым марсоходом, имеет большие размеры, и даже в сложных погодных условиях может отправляет свои селфи на Землю.
Фото: NASA
Примечательно, что Curiosity уже отработал на 5 лет больше, чем предполагали специалисты, и до рекорда Opportunity ему остается еще 8 лет.
Примерно за 600 км от Сuriosity, с осени 2018-го на Марсе трудится зонд InSight, который должен пробурить рекордную скважину в 5 метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты.
Уже в начале 2021-го к ним должен присоединиться сын Curiosity и внук Opportunity марсоход Mars-2020.
Ну и, конечно же, не стоит забывать о грандиозных планах американского изобретателя Илона Маска, который обещал, что первая человеческая база на Марсе появится в 2028-м.
Возможно, первые колонизаторы Марса соберут и восстановят все семейство марсоходов, которые стали нашими первооткрывателями других планет.
Фото: NASA