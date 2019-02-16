Я устал, я ухожу. Что нужно знать об утере марсохода NASA Opportunity?

1

Что такое Opportunity?

Opportunity это один из 9 космических аппаратов, которые успешно высадились на Марсе и проводили там научные исследования. Opportunity совершил посадку на Марсе в кратере Игл, на плато Меридиана 25 января 2004-го.

Opportunity был третьим по счету автономным марсоходом NASA, после Spirit, Sojourner и MER, а его наследником стал более продвинутый и мощный Curiosity. Главной задачей Opportunity было изучение почвы, минералов и геологических процессов на Марсе.