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Вырванные годы. Ученые смоделировали влияние радиации на организм космонавтов
Научпоп

Сегодня, 15:49

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Вырванные годы. Ученые смоделировали влияние радиации на организм космонавтов

Радиация может погубить космонавтов по дороге к Марсу

Фото: NASA

Двухлетний полет на Марс отнимет у каждого члена экипажа по 2,5 года жизни из-за радиационного воздействия при таком полете.

Новые данные озвучили на проходящей в Москве конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина", пишет РИА Новости

Медики провели расчеты суммарного радиационного риска в течение всей жизни космонавтов после длительных до 3-х лет полетов к Марсу в период максимума солнечной активности с различной толщиной защиты радиационного убежища из алюминия.

"При проведении расчетов для простой шаровой формы космического аппарата и находящегося внутри него стандартизованного фантома модели тела человека и рассмотрении случая быстрого выведения корабля на орбиту Марса с помощью жидкостного реактивного двигателя и ядерно-энергетической двигательной установки было получено, что для 2-летней длительности полета экспедиции к Марсу и обратно суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой РУ (радиационного убежища - ред.) 20 г/см2 составит 7,5 процента, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни - 2,5 года", - говорится в документе.

Ученые предлагают использовать наполненные водой спальные мешки для защиты космонавтов от радиации.

"Можно рассмотреть целесообразность использования спальных мешков, в которых в качестве наполнителя используется вода, связанная с гелем, или полиэтиленовые крошки. Вода и полиэтилен содержат легкие элементы, в том числе водород, который эффективно защищает от нейтронов, первичных и вторичных. Космонавту отводится 8 часов в сутки на сон, и в это время его организм будет усиленно защищен от радиации", - говорится в материалах конференции.

Кроме того, космонавтам предлагается пить минеральную воду с отрегулированным составом и исключить попадание в организм консервантов и ионов серебра, которые усиливают патогенное действие ионизирующего излучения.

 

Теги:   Радиация Влияние Ученые Марс

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