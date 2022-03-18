Передали в музей. Украинские военные во время обороны Чернигова обнаружили обломки горшков XVIII века

18 марта, 18:08
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Обломки горшков, найденные во время обороны Чернигова (Фото:Сергей Лаевский / Facebook)

Обломки горшков, найденные во время обороны Чернигова (Фото:Сергей Лаевский / Facebook)

Воины ВСУ, защищающие Чернигов от атак российских оккупантов, нашли обломки горшков XVIII века и передали их в Черниговский исторический музей имени Василия Тарновского.

Об этом рассказал директор музея Сергей Лаевский в своем Facebook.

«Воины одного из подразделений, защищающих Чернигов во время оборонительных боев, нашли обломки горшков XVIII века. Тщательно собрали и передали в музей.

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Мы бьемся за нашу жизнь, за возможность жить на своей земле так, как мы хотим жить, за нашу историю. Эта история и дальше будет тщательно сохранена", — пишет он.

Сергей Лаевский / Facebook
Фото: Сергей Лаевский / Facebook
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Теги:   Артефакты Война России против Украины

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